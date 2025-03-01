Одноклубник рассказал, как в «Колорадо» называют Ничушкина

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Российский форвард Валерий Ничушкин — очень важный игрок для «Колорадо Эвеланш», в команде его называют «Паровозиком Чу-Чу» в честь одноименного героя мультфильма, и это не просто так, заявил после победы над «Миннесотой Уайлд» хоккеист денверского клуба Оливер Чюлингтон.