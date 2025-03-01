Одноклубник рассказал, как в «Колорадо» называют Ничушкина

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Российский форвард Валерий Ничушкин — очень важный игрок для «Колорадо Эвеланш», в команде его называют «Паровозиком Чу-Чу» в честь одноименного героя мультфильма, и это не просто так, заявил после победы над «Миннесотой Уайлд» хоккеист денверского клуба Оливер Чюлингтон.
Встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Колорадо» и «Миннесотой» прошла в пятницу и завершилась со счетом 5:2 в пользу «Эвеланш». Ничушкин отметился заброшенной шайбой, отличившись впервые с 22 декабря 2024 года. Россиянин провел свой второй матч после травмы, пропустив ранее более двух месяцев.
«Его называют “Паровозиком Чу-Чу” не просто так. Он очень важен для нас. У него мощнейший бросок, он быстрый. У него есть голевое чутье», — приводит слова Чюлингтона официальный сайт НХЛ.
Всего в нынешнем сезоне Ничушкин провел 23 матча, в которых набрал 18 очков (12 шайб + 6 передач).