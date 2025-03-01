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Одноклубник рассказал, как в «Колорадо» называют Ничушкина

Игрок «Колорадо» Чюлингтон: Ничушкина не просто так называют «Паровозиком Чу-Чу».

Источник: Reuters

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Российский форвард Валерий Ничушкин — очень важный игрок для «Колорадо Эвеланш», в команде его называют «Паровозиком Чу-Чу» в честь одноименного героя мультфильма, и это не просто так, заявил после победы над «Миннесотой Уайлд» хоккеист денверского клуба Оливер Чюлингтон.

Встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Колорадо» и «Миннесотой» прошла в пятницу и завершилась со счетом 5:2 в пользу «Эвеланш». Ничушкин отметился заброшенной шайбой, отличившись впервые с 22 декабря 2024 года. Россиянин провел свой второй матч после травмы, пропустив ранее более двух месяцев.

«Его называют “Паровозиком Чу-Чу” не просто так. Он очень важен для нас. У него мощнейший бросок, он быстрый. У него есть голевое чутье», — приводит слова Чюлингтона официальный сайт НХЛ.

Всего в нынешнем сезоне Ничушкин провел 23 матча, в которых набрал 18 очков (12 шайб + 6 передач).

Колорадо
5:2
1:2, 3:0, 1:0
Миннесота
Хоккей, НХЛ, Неделя 21
1.03.2025, 05:00 (МСК UTC+3)
Ball Arena, 18091 зритель
Главные тренеры
Джаред Беднар
Джон Хайнс
Вратари
Маккензи Блэквуд
Филип Густавссон
(Филип Густавссон, Филип Густавссон)
1-й период
04:14
Матс Зуккарелло
(Маркус Юханссон)
12:10
Юнас Бродин
13:58
Валерий Ничушкин
(Мартин Нечас, Нэйтан Маккиннон)
16:37
Арттури Лехконен
17:42
Винс Хиностроза
(Брок Фэйбер, Марко Росси)
18:52
Марат Хуснутдинов
2-й период
28:57
Джонатан Друэн
(Оливер Шилингтон)
29:49
Джек Друри
(Кэйл Макар, Росс Колтон)
34:39
Росс Колтон
(Йоэль Кивиранта, Оливер Шилингтон)
3-й период
41:45
Кейси Миттельштадт
44:23
Нэйтан Маккиннон
58:50
Брок Фэйбер
59:52
Росс Колтон
(Маккензи Блэквуд, Девон Тэйвз)
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
3
2
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Колорадо
НХЛ: таблица и календарь