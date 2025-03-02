11 голов до рекорда! Василевский держался почти весь матч, но не остановил Овечкина

Работы у Василевского было немного и с ней он справлялся отлично. Его фирменный шпагат не позволил Пьеру-Люку Дюбуа сравнять счет. В остальном «Тампа» действовала настолько строго и грамотно в обороне, словно дело касалось финальной серии Кубка Стэнли. «Кэпиталз» не хватило ни энергии, ни характера, ни удачи, чтобы изменить ход встречи. На одном Овечкине не уедешь. Ему тоже надо помогать. «Вашингтон» угодил в небольшой кризис, впервые в сезоне потерпев три поражения подряд.