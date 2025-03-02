11 голов до рекорда! Василевский держался почти весь матч, но не остановил Овечкина

Александр Овечкин забил свой гол под номером 884, лишив заслуженного «сухаря» вратаря «Тампы» Андрея Василевского. Российский голкипер набрал шикарную форму, одержав восьмую победу подряд. «Вашингтон» провел не самый лучший матч и по делу уступил. Для того чтобы превзойти рекорд Уэйна Гретцки, капитану «Кэпиталз» осталось забросить всего 11 шайб. Но и сейчас его график результативности поражает любое воображение. Овечкин в свои 39 лет забил 31 гол в 44 матчах нынешнего регулярного чемпионата. Это космос!
Кроме гола от своего лидера, хозяева не показали ничего стоящего и заслуживающего описания. Раннее начало матча — полпервого дня по местному времени — было связано с тем, что на домашней арене «Вашингтона» устроили массу разнообразных активностей для детей. Вот только нудноватый хоккей с акцентом на оборону никак не мог порадовать подрастающее поколение.
Быстрый гол в исполнении защитника «Кэпиталз» Джейкоба Чикрана был отменен. Тренерский штаб «Тампы» взял запрос, и арбитры после видеопросмотра определили, что за несколько секунд до взятия ворот игрок остановил летевшую шайбу высоко поднятой клюшкой.
«Вашингтон» показал редкое для себя отсутствие дисциплины, получив три малых штрафа в течение первого периода. Этот праздник непослушания не остался безнаказанным. Одну попытку большинства «Тампа» реализовала не без помощи Никиты Кучерова, записавшего себе уже 60-ю голевую передачу в чемпионате. Хотя основную роль в заброшенной шайбе сыграл сам нападающий Митчелл Шэйффи, на секунду оставшийся свободным на чужом пятачке.
Работы у Василевского было немного и с ней он справлялся отлично. Его фирменный шпагат не позволил Пьеру-Люку Дюбуа сравнять счет. В остальном «Тампа» действовала настолько строго и грамотно в обороне, словно дело касалось финальной серии Кубка Стэнли. «Кэпиталз» не хватило ни энергии, ни характера, ни удачи, чтобы изменить ход встречи. На одном Овечкине не уедешь. Ему тоже надо помогать. «Вашингтон» угодил в небольшой кризис, впервые в сезоне потерпев три поражения подряд.
Автор: Михаил Зислис