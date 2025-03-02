Вратарь «Айлендерс» Сорокин рассказал о первой шайбе в карьере в НХЛ

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин рассказал, что не испытал сильных эмоций из-за первого гола в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), так как он был забит лишь благодаря стечению обстоятельств.
Сорокин стал автором гола в матче регулярного чемпионата против «Нэшвилл Предаторз», который прошел в субботу в Нью-Йорке и завершился со счетом 7:4 в пользу хозяев. На последней минуте матча россиянин отразил серию бросков по своим воротам, после чего один из хоккеистов «Предаторз» направил шайбу в пустые ворота «Нэшвилла», пытаясь отдать передачу. Сорокин стал последним игроком «Айлендерс», коснувшимся шайбы.
«Если бы я сам забил этот гол, думаю, эмоции были бы другими. Это просто удача. До этого был хороший сейв. Я помню, что коснулся шайбы, но не был уверен, что стал последним, кто ее коснулся», — приводит слова Сорокина официальный сайт НХЛ.