Вратарь «Айлендерс» Сорокин рассказал о первой шайбе в карьере в НХЛ

«Если бы я сам забил этот гол, думаю, эмоции были бы другими. Это просто удача. До этого был хороший сейв. Я помню, что коснулся шайбы, но не был уверен, что стал последним, кто ее коснулся», — приводит слова Сорокина официальный сайт НХЛ.