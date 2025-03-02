Овечкин прокомментировал серию поражений «Вашингтон Кэпиталз»

В субботу «Вашингтон» дома уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счетом 1:3. У «Вашингтона» автором единственного гола стал признанный третьей звездой матча Овечкин, который забросил 884-ю шайбу в своей карьере в чемпионатах НХЛ и сократил отставание от рекорда Гретцки по голам в лиге до 10 шайб. Для «столичных» поражение стало третьим кряду в регулярном чемпионате.