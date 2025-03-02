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Овечкин прокомментировал серию поражений «Вашингтон Кэпиталз»

Овечкин заявил, что «Вашингтон Кэпиталз» надо реабилитироваться в ближайшей игре.

Источник: Reuters

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что его команде необходимо реабилитироваться уже в ближайшей игре после серии поражений в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В субботу «Вашингтон» дома уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счетом 1:3. У «Вашингтона» автором единственного гола стал признанный третьей звездой матча Овечкин, который забросил 884-ю шайбу в своей карьере в чемпионатах НХЛ и сократил отставание от рекорда Гретцки по голам в лиге до 10 шайб. Для «столичных» поражение стало третьим кряду в регулярном чемпионате.

«Я не думаю, что мы играли плохо. Мы просто должны реабилитироваться и вернуть все в прежнее русло уже в следующем матче», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

В следующем матче «Вашингтон» в ночь на понедельник примет «Оттаву Сенаторз». «Столичные» лидируют в турнирной таблице Восточной конференции.

Вашингтон
1:3
0:1, 0:0, 1:2
Тампа-Бэй
Хоккей, НХЛ, Неделя 21
1.03.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18573 зрителя
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Джон Купер
Вратари
Логан Томпсон
(Логан Томпсон)
Андрей Василевский
1-й период
02:48
Александр Овечкин
09:55
Пьер-Люк Дюбуа
16:43
Том Уилсон
17:11
Митчелл Чаффи
(Брэйден Пойнт, Никита Кучеров)
18:47
Эмиль Мартинсен Лиллеберг
2-й период
22:42
Джейк Гюнцель
29:38
Коннор Макмайкл
29:38
Ник Пербикс
3-й период
46:08
Гейдж Гонсалвес
(Ник Пол)
56:01
Александр Овечкин
(Мэтт Рой)
59:01
Брэндон Хагель
59:40
Люк Гленденинг
Лучшие игроки матча
Статистика
8
Штрафное время
8
3
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон
НХЛ: таблица и календарь