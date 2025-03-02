Овечкин прокомментировал серию поражений «Вашингтон Кэпиталз»

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что его команде необходимо реабилитироваться уже в ближайшей игре после серии поражений в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В субботу «Вашингтон» дома уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счетом 1:3. У «Вашингтона» автором единственного гола стал признанный третьей звездой матча Овечкин, который забросил 884-ю шайбу в своей карьере в чемпионатах НХЛ и сократил отставание от рекорда Гретцки по голам в лиге до 10 шайб. Для «столичных» поражение стало третьим кряду в регулярном чемпионате.
«Я не думаю, что мы играли плохо. Мы просто должны реабилитироваться и вернуть все в прежнее русло уже в следующем матче», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.
В следующем матче «Вашингтон» в ночь на понедельник примет «Оттаву Сенаторз». «Столичные» лидируют в турнирной таблице Восточной конференции.