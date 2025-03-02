Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шатаут Бобровского помог «Флориде» обыграть «Калгари» в матче НХЛ

«Флорида Пантерз» на своем льду обыграла «Калгари Флэймз».

Источник: Joel Auerbach/Getty Images

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. «Флорида Пантерз» на своем льду обыграла «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Санрайзе, завершилась со счетом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Джона Гаджович (25-я минута), Эван Родригес (40) и Мэки Самоскевич (57).

Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 23 броска по своим воротам, оформив третий шатаут в сезоне и 47-й в карьере в регулярных чемпионатах.

«Флорида» выиграла третий матч кряду и вышла на первое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 77 очков за 61 матч. «Калгари» (64 очка, 59 матчей) располагается на пятой позиции в Тихоокеанском дивизионе.

В параллельной встрече «Питтсбург Пингвинз» на своем льду проиграл «Бостон Брюинз» со счетом 2:3 (0:2, 0:0, 2:1). В составе победителей результативной передачей отметился российский защитник Никита Задоров. Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин очков не набрал и завершил встречу с показателем полезности «-2».

Флорида
3:0
0:0, 2:0, 1:0
Калгари
Хоккей, НХЛ, Неделя 21
1.03.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Amerant Bank Arena, 19416 зрителей
Главные тренеры
Пол Морис
Райан Гуска
Вратари
Сергей Бобровский
Даниэл Владарж
1-й период
10:28
Картер Верхэге
11:38
Расмус Андерссон
16:07
Аарон Экблад
16:07
Картер Верхэге
16:07
Аарон Экблад
16:07
Мартин Поспишил
16:07
Назем Кадри
2-й период
24:47
Джона Гаджович
(Эй Джей Грир, Нэйт Шмидт)
24:47
Командный штраф
29:47
Егор Шарангович
34:04
Илья Соловьев
39:24
Эван Родригес
(Аарон Экблад, Сэм Беннетт)
3-й период
56:08
Маки Самоскевич
(Сэм Беннетт, Эван Родригес)
Овертайм
60:00
Эй Джей Грир
60:00
Эй Джей Грир
60:00
Брэйден Пачал
Лучшие игроки матча
Статистика
12
Штрафное время
14
4
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Флорида
Калгари
НХЛ: таблица и календарь