Шатаут Бобровского помог «Флориде» обыграть «Калгари» в матче НХЛ

«Флорида» выиграла третий матч кряду и вышла на первое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 77 очков за 61 матч. «Калгари» (64 очка, 59 матчей) располагается на пятой позиции в Тихоокеанском дивизионе.