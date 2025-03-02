Шатаут Бобровского помог «Флориде» обыграть «Калгари» в матче НХЛ

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. «Флорида Пантерз» на своем льду обыграла «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Санрайзе, завершилась со счетом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Джона Гаджович (25-я минута), Эван Родригес (40) и Мэки Самоскевич (57).
Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 23 броска по своим воротам, оформив третий шатаут в сезоне и 47-й в карьере в регулярных чемпионатах.
«Флорида» выиграла третий матч кряду и вышла на первое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 77 очков за 61 матч. «Калгари» (64 очка, 59 матчей) располагается на пятой позиции в Тихоокеанском дивизионе.
В параллельной встрече «Питтсбург Пингвинз» на своем льду проиграл «Бостон Брюинз» со счетом 2:3 (0:2, 0:0, 2:1). В составе победителей результативной передачей отметился российский защитник Никита Задоров. Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин очков не набрал и завершил встречу с показателем полезности «-2».