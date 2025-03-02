«Вот почему у него столько голов». Овечкин в десяти шагах от рекорда Гретцки

«Конечно, он играет большую роль и собрал эту серию побед. Мы мало пропускаем. Так бывает, если вы хорошо играете в защите, но вратарь здорово помогает. Когда начинаешь смотреть статистику, он в топ-3 по проценту отраженных бросков, в топ-3 по среднему числу пропущенных голов, в топ-2 по победам. Это очень хорошая работа. Думаю, команда лучше играет перед ним, это без сомнения. Но он — важная часть нашей команды. И считаю, что цифры отражают не только то, как играет он, но и как мы действуем в защите», — сказал тренер «Лайтнинг».