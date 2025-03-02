«Вот почему у него столько голов». Овечкин в десяти шагах от рекорда Гретцки

Александр Овечкин отличился в домашнем матче «Вашингтона» с «Тампой» в регулярном чемпионате НХЛ (1:3). Форвард забил 31 гол в сезоне и 884 за карьеру в лиге. До повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки — 10 шайб.
«Запомнятся его стойкость и работа на команду»
После февральской паузы на Турнир четырех наций «Вашингтон» оформил две яркие победы за два дня против «Питтсбурга» в гостях (8:3) и «Эдмонтона» на своем льду (7:3), а затем впервые в сезоне проиграл трижды подряд. Лидер Восточной конференции в домашней мини-серии уступил «Калгари» (1:3), «Сент-Луису» (2:5) и теперь «Тампе». Главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери не был доволен игрой своей команды с двумя цепляющимися за плей-офф клубами Запада, в первый день марта она выглядела лучше.
Овечкин в матче с «Блюз» остался без результативных действий и получил худший показатель полезности в этой регулярке («минус 4»). Против «Флэймз» и «Лайтнинг» форвард отмечался шайбами в третьем периоде и делал отставание в счете минимальным.
Четыре дня назад Александр распечатал Даниэля Владаржа броском с острого угла при реализации большинства в розыгрыше после входа в чужую зону. Нападающий добрался до отметки в 30 голов в 19-й раз за 20 сезонов в НХЛ и снова восхитил болельщиков, одноклубников и тренера, босса «Вашингтона». Тед Леонсис вместе со всеми оценил мощь и стабильность с очередными достижениями 39-летнего снайпера.
«Алекс удивительно последователен и надежен, воплощение твердости камня. Среди всех исторических подвигов мне запомнится его стойкость и готовность помочь команде. Фанаты “Кэпиталз”, нам так повезло!» — отреагировал Леонсис в соцсетях на статистические факты о главной звезде в истории клуба.
В матче с «Тампой» Овечкин распечатал Андрея Василевского кистевым броском из центра чужой зоны, подобрал шайбу после пары попыток бросить Мэтта Роя и послал ее в ворота через скопление игроков. Защитник «Вашингтона» записал сотую передачу в карьере, капитан опять сорвал болельщиков со своих мест и огорчил команду Джона Купера. Главный тренер «Лайтнинг» оценил реализацию снайпера.
«Так и есть. Вот почему у него 800 с лишним голов. Он знает, что делать, когда оказывается в таком месте», — ответил Купер на вопрос об умении нападающего использовать единственный шанс.
Овечкин забил 31 гол и набрал 48 очков в 44 матчах сезона, после рестарта — пять шайб в пяти играх с хет-триком против «Эдмонтона». Форвард удерживает среднюю результативность в этой регулярке на уровне 0,70 шайбы за игру, всего за карьеру в НХЛ — 0,60. Александр с 884 голами в 1470 матчах в десяти шагах от снайперского рекорда Уэйна Гретцки — 894 шайбы в 1487 играх. До конца регулярного чемпионата у «Вашингтона» остается 22 матча, россиянин сохраняет шанс повторить и превзойти это достижение Великого в начале апреля.
«Он забивает в действительно высоком темпе после перерыва. И я думаю, что его игра, химия и продуктивность нашей команды, будь то его звено или реализация большинства, будут еще улучшаться», — сказал Карбери.
Овечкин забил 53 гола в 79 матчах с 5 февраля 2024 года после паузы на Матч звезд НХЛ. Вместе с главной гонкой форвард близок к новому достижению для бомбардиров. За карьеру в НХЛ снайпер набрал 1598 (884+714) очков. Александр всего в двух шагах от того, чтобы выйти на отметку в 1600 баллов за результативность — одиннадцатым в истории лиги и седьмым в составе одного клуба.
«Он дал нам шанс»
«Тампа» в Вашингтоне продлила победную серию до восьми матчей, она началась до февральской паузы и продолжается теперь. Во всех играх ворота команды Купера защищал Василевский.
«Конечно, он играет большую роль и собрал эту серию побед. Мы мало пропускаем. Так бывает, если вы хорошо играете в защите, но вратарь здорово помогает. Когда начинаешь смотреть статистику, он в топ-3 по проценту отраженных бросков, в топ-3 по среднему числу пропущенных голов, в топ-2 по победам. Это очень хорошая работа. Думаю, команда лучше играет перед ним, это без сомнения. Но он — важная часть нашей команды. И считаю, что цифры отражают не только то, как играет он, но и как мы действуем в защите», — сказал тренер «Лайтнинг».
Василевский после домашней победы над «Калгари» (3:0) был близок ко второму подряд матчу на ноль и пятому в сезоне. Карбери после игры тоже ответил на вопрос о шайбе Овечкина, которая отменила сухое поражение и могла изменить настроение.
«И да и нет. Имею в виду, что это был важный гол Василевскому, он дал нам шанс. Но мы все равно ушли с площадки с поражением, как если бы не забили», — сказал тренер «Кэпиталз».
Никита Кучеров в матче с «Вашингтоном» отметился голевой передачей и продлил результативную серию до 10 игр (4+10). Форвард «Тампы» вторым оформил 60 передач в сезоне, раньше это сделал только Нэйтан Маккиннон. Звезда «Колорадо» лидирует в гонке бомбардиров — 91 (23+68) очко в 61 матче, за ним идут Леон Драйзайтль — 88 (44+44) в 59 и Кучеров — 87 (27+60) в 56.
«Обязаны отреагировать»
Овечкин не стал называть неудачной игру с «Тампой». Капитан «Вашингтона» отдал должное самоотдаче и защите соперника.
«Я даже не знаю, сколько бросков он сегодня заблокировал. Очевидно, Вася — один из лучших голкиперов лиги, ему тяжело забить, когда он видит шайбу. Считаю, это была такого рода игра, в которой мы незначительно уступили. Да, это был интересный матч. Мы извлечем уроки и будем двигаться дальше», — сказал Александр.
Форвард рассчитывает прервать серию из трех поражений в следующем матче — на своей арене против «Оттавы».
«Да, как говорил раньше, будут взлеты и падения. Знаете, не считаю, что мы сыграли плохо этот матч. Это просто вопрос времени, нам нужно постараться вернуться [на победную волну] в следующей игре. Мы обязаны отреагировать [на серию поражений]. Я почти уверен, что мы сыграем иначе в следующем матче и закроем это», — сказал россиянин.
Овечкин не считает, что «Кэпиталз» будут долго переживать неудачный отрезок.
«Нет-нет, как сказал, это долгий сезон, длинный год, много игр. Мы просто должны двигаться дальше. Забыть об этом и двигаться дальше», — сказал Александр.