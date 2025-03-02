Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Буллит Мичкова принес «Филадельфии» победу над «Виннипегом»

Мичков стал звездой матча «Филадельфии» против «Виннипега».

Источник: Reuters

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. «Филадельфия Флайерз» на выезде обыграла «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Основное время и овертайм встречи, которая прошла в Виннипеге, завершились со счетом 1:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0). Марк Шайфли (10-я минута) вывел «Джетс» вперед, гостей от поражения спас Джейми Драйсдейл (24). В серии послематчевых буллитов единственный точный бросок исполнил форвард «Флайерз» Матвей Мичков.

Российский вратарь «Филадельфии» Иван Федотов отразил 29 бросков по своим воротам и справился с тремя послематчевыми буллитами. Он был признан первой звездой матча. Нападающий «Флайерз» Андрей Кузьменко, его одноклубник защитник Егор Замула, а также форвард «Виннипега» Владислав Наместников результативными действиями не отметились.

«Филадельфия» (62 очка) занимает шестое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Виннипег» (88) возглавляет Центральный дивизион.

В другом матче «Сент-Луис Блюз» дома обыграл «Лос-Анджелес Кингз» со счетом 4:1 (2:1, 1:0, 1:0). Россиянин Павел Бучневич забросил победную шайбу и продлил результативную серию до шести игр. «Коламбус Блю Джекетс» дома со счетом 5:3 (0:0, 3:1, 2:2) выиграл у «Детройт Ред Уингз». В составе победителей шайбу забросил форвард Дмитрий Воронков, а защитник Иван Проворов отметился голевой передачей.

Результаты других матчей:

«Баффало Сэйбрз» — «Монреаль Канадиенс» — 2:4 (0:0, 2:3, 0:1);

«Каролина Харрикейнз» — «Эдмонтон Ойлерз» — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1);

«Оттава Сенаторз» — «Сан-Хосе Шаркс» — 5:3 (1:0, 0:2, 4:1).

Виннипег
1:2
1:0, 0:1, 0:0, 0:0
Б
Филадельфия
Хоккей, НХЛ, Неделя 21
2.03.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Canada Life Centre, 14436 зрителей
Главные тренеры
Скотт Арниел
Джон Торторелла
Вратари
Коннор Хеллибак
Иван Федотов
1-й период
09:58
Марк Шайфли
(Габриэль Виларди, Кайл Коннор)
14:52
Коул Перфетти
17:07
Логан Стэнли
17:07
Николя Делорье
2-й период
23:48
Джейми Драйсдейл
(Ноа Кэйтс, Ник Силер)
3-й период
54:27
Джейми Драйсдейл
57:24
Расмус Ристолайнен
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Матвей Мичков
(Филадельфия)
Лучшие игроки матча
Статистика
7
Штрафное время
9
2
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Филадельфия
Виннипег
НХЛ: таблица и календарь