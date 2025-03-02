Буллит Мичкова принес «Филадельфии» победу над «Виннипегом»

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. «Филадельфия Флайерз» на выезде обыграла «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Основное время и овертайм встречи, которая прошла в Виннипеге, завершились со счетом 1:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0). Марк Шайфли (10-я минута) вывел «Джетс» вперед, гостей от поражения спас Джейми Драйсдейл (24). В серии послематчевых буллитов единственный точный бросок исполнил форвард «Флайерз» Матвей Мичков.
Российский вратарь «Филадельфии» Иван Федотов отразил 29 бросков по своим воротам и справился с тремя послематчевыми буллитами. Он был признан первой звездой матча. Нападающий «Флайерз» Андрей Кузьменко, его одноклубник защитник Егор Замула, а также форвард «Виннипега» Владислав Наместников результативными действиями не отметились.
«Филадельфия» (62 очка) занимает шестое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Виннипег» (88) возглавляет Центральный дивизион.
В другом матче «Сент-Луис Блюз» дома обыграл «Лос-Анджелес Кингз» со счетом 4:1 (2:1, 1:0, 1:0). Россиянин Павел Бучневич забросил победную шайбу и продлил результативную серию до шести игр. «Коламбус Блю Джекетс» дома со счетом 5:3 (0:0, 3:1, 2:2) выиграл у «Детройт Ред Уингз». В составе победителей шайбу забросил форвард Дмитрий Воронков, а защитник Иван Проворов отметился голевой передачей.
Результаты других матчей:
«Баффало Сэйбрз» — «Монреаль Канадиенс» — 2:4 (0:0, 2:3, 0:1);
«Каролина Харрикейнз» — «Эдмонтон Ойлерз» — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1);
«Оттава Сенаторз» — «Сан-Хосе Шаркс» — 5:3 (1:0, 0:2, 4:1).