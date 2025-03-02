Буллит Мичкова принес «Филадельфии» победу над «Виннипегом»

Российский вратарь «Филадельфии» Иван Федотов отразил 29 бросков по своим воротам и справился с тремя послематчевыми буллитами. Он был признан первой звездой матча. Нападающий «Флайерз» Андрей Кузьменко, его одноклубник защитник Егор Замула, а также форвард «Виннипега» Владислав Наместников результативными действиями не отметились.