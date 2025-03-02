«Чикаго» обыграл «Анахайм» в матче НХЛ

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Клуб «Чикаго Блэкхокс» на выезде выиграл у «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в Анахайме и завершилась победой хозяев со счетом 6:3 (0:0, 3:2, 3:1). В составе победителей дубль оформил Райан Донато (48-я и 51-я минуты), по шайбе забросили Уайатт Кайзер (28), Патрик Марун (31), Теуво Терявяйнен (34), Лукас Райхель (45). У «Анахайма» дубль оформил Лео Карлссон (29 и 58), еще одну шайбу забросил Джексон Лакомб (35).
Российский нападающий «Чикаго» Илья Михеев отметился голевой передачей, на его счету стало 21 (11+10) очко в 58 матчах текущего сезона. Защитник «Анахайма» Павел Минтюков результативными действиями не отметился.
«Чикаго» (43 очка), прервавший серию из пяти поражений, занимает последнее, восьмое место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Анахайм» (59) располагается на шестой позиции в Тихоокеанском дивизионе.
В другом матче «Юта» дома со счетом 1:3 (0:1, 1:0, 0:2) уступила «Нью-Джерси Девилз». Единственную шайбу в составе хозяев забросил защитник Михаил Сергачев. На счету россиянина стало 11 голов в текущем регулярном чемпионате, он установил новый карьерный рекорд. Прежде Сергачев дважды останавливался на отметке в 10 шайб за сезон.
«Сиэтл Кракен» дома выиграл у «Ванкувер Кэнакс» со счетом 6:3 (1:2, 3:1, 2:0).