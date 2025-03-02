«Чикаго» обыграл «Анахайм» в матче НХЛ

Встреча прошла в Анахайме и завершилась победой хозяев со счетом 6:3 (0:0, 3:2, 3:1). В составе победителей дубль оформил Райан Донато (48-я и 51-я минуты), по шайбе забросили Уайатт Кайзер (28), Патрик Марун (31), Теуво Терявяйнен (34), Лукас Райхель (45). У «Анахайма» дубль оформил Лео Карлссон (29 и 58), еще одну шайбу забросил Джексон Лакомб (35).