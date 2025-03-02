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«Чикаго» обыграл «Анахайм» в матче НХЛ

«Чикаго» обыграл «Анахайм» в матче НХЛ, Михеев отдал голевую передачу.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Клуб «Чикаго Блэкхокс» на выезде выиграл у «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Анахайме и завершилась победой хозяев со счетом 6:3 (0:0, 3:2, 3:1). В составе победителей дубль оформил Райан Донато (48-я и 51-я минуты), по шайбе забросили Уайатт Кайзер (28), Патрик Марун (31), Теуво Терявяйнен (34), Лукас Райхель (45). У «Анахайма» дубль оформил Лео Карлссон (29 и 58), еще одну шайбу забросил Джексон Лакомб (35).

Российский нападающий «Чикаго» Илья Михеев отметился голевой передачей, на его счету стало 21 (11+10) очко в 58 матчах текущего сезона. Защитник «Анахайма» Павел Минтюков результативными действиями не отметился.

«Чикаго» (43 очка), прервавший серию из пяти поражений, занимает последнее, восьмое место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Анахайм» (59) располагается на шестой позиции в Тихоокеанском дивизионе.

В другом матче «Юта» дома со счетом 1:3 (0:1, 1:0, 0:2) уступила «Нью-Джерси Девилз». Единственную шайбу в составе хозяев забросил защитник Михаил Сергачев. На счету россиянина стало 11 голов в текущем регулярном чемпионате, он установил новый карьерный рекорд. Прежде Сергачев дважды останавливался на отметке в 10 шайб за сезон.

«Сиэтл Кракен» дома выиграл у «Ванкувер Кэнакс» со счетом 6:3 (1:2, 3:1, 2:0).

Анахайм
3:6
0:0, 2:3, 1:3
Чикаго
Хоккей, НХЛ, Неделя 21
2.03.2025, 06:00 (МСК UTC+3)
Honda Center, 17174 зрителя
Главные тренеры
Грег Кронин
Люк Ричардсон
Вратари
Джон Гибсон
Арвид Содерблум
1-й период
09:23
Росс Джонстон
09:23
Росс Джонстон
09:23
Колтон Дач
14:59
Колтон Дач
2-й период
20:57
Фрэнк Ватрано
20:57
Фрэнк Ватрано
20:57
Коннор Мерфи
20:57
Коннор Мерфи
27:48
Вьятт Кайсер
(Теуво Терявяйнен, Илья Михеев)
28:33
Лео Карлссон
(Фрэнк Ватрано)
28:51
Дрю Хеллесон
30:24
Патрик Марун
(Лукас Райхель, Алек Мартинес)
33:16
Теуво Терявяйнен
(Ти Джей Броди, Райан Донато)
34:41
Джексон Лакомб
(Райан Строум, Фрэнк Ватрано)
3-й период
42:42
Колтон Дач
44:53
Лукас Райхель
(Алек Мартинес, Крэйг Смит)
47:04
Алекс Киллорн
47:04
Радко Гудас
47:40
Райан Донато
(Тайлер Бертуцци, Алекс Власик)
50:56
Райан Донато
(Теуво Терявяйнен)
57:16
Лео Карлссон
(Брайан Дюмулин)
Лучшие игроки матча
Статистика
14
Штрафное время
10
2
Игра в большинстве
4
0
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Чикаго
Анахайм
НХЛ: таблица и календарь