Большой обмен в НХЛ! «Флорида» избавилась от сменщика Бобровского

Как кажется, «Чикаго» не продешевил. Во-первых, удалось договориться с контрагентом об удержании лишь 25% зарплаты, а не 50. Это большой плюс сразу по нескольким причинам: контракт Джонса составляет $ 9,5 млн в год и действует ещё пять лет (без учёта нынешнего сезона), к тому же потолок зарплат увеличивается, и нагрузка на «кепку» не будет такой сильной. При этом удалось получить вратаря, который с большой долей вероятности станет основным (ему уже давно пора было) — всё-таки Мразек и Сёдерблом выглядят на данный момент слабее. Да и пик первого раунда никогда не будет лишним, а уж как используют его «Блэкхоукс», узнаем позже.