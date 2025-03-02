Тренер «Вашингтона» объяснил, чем поражает Овечкин в гонке за Гретцки

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после перерыва, связанного с Турниром четырех наций, реализует свои моменты с высоким процентом, заявил главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Спенсер Карбери.
В субботу «Вашингтон» дома уступил команде «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счетом 1:3. У «Вашингтона» автором единственного гола стал признанный третьей звездой матча Овечкин. В пяти матчах после возобновления регулярного чемпионата НХЛ россиянин забросил пять шайб.
«После перерыва он реализует моменты с очень высоким процентом. Мне кажется, что его игра, сыгранность и вся командная результативность, будь то его звено или спецбригады, продолжат прогрессировать», — цитирует Карбери официальный сайт НХЛ.
Овечкин забросил 884-ю шайбу в своей карьере в чемпионатах НХЛ и сократил отставание от рекорда Гретцки по голам в лиге до 10 шайб.