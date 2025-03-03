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«Питтсбург» уступил «Торонто» в матче НХЛ

«Торонто» обыграл «Питтсбург», Кросби вышел на десятое место по передачам в НХЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. «Торонто Мэйпл Лифс» на выезде в овертайме обыграл «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Питтсбурге, завершилась со счетом 6:5 (2:3, 3:1, 0:1, 1:0) в пользу гостей, в составе которых отличились Макс Доми (3-я минута), Конор Тимминс (5), Остон Мэттьюс (25), Джон Таварес (40), Мэттью Низ (40) и Вильям Нюландер (62). У «Питтсбурга» дубль оформил Рикард Ракелль (12; 41), также по шайбе забросили Коди Гласс (11), Сидни Кросби (14) и Брайан Раст (36).

Кросби, также отметившийся ассистентским дублем, обошел Горди Хоу и вышел на чистое десятое место по количеству результативных передач в истории НХЛ — 1050. Лидирует по этому показателю Уэйн Гретцки (1963).

«Торонто» одержал пятую победу подряд и идет на первом месте турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 78 очков за 60 матчей. «Питтсбург» (58 очков) располагается на последнем, восьмом месте в таблице Столичного дивизиона.

Питтсбург
5:6
3:2, 1:3, 1:0
ОТ
Торонто
Хоккей, НХЛ, Неделя 21
2.03.2025, 21:00 (МСК UTC+3)
PPG Paints Arena, 16284 зрителя
Главные тренеры
Майк Салливан
Крэйг Беруби
Вратари
Йоэль Бломквист
Джозеф Уолл
1-й период
02:15
Макс Доми
(Бобби Макманн, Николас Робертсон)
04:39
Конор Тимминс
(Вильям Нюландер, Понтус Хольмберг)
10:27
Коди Гласс
(Блэйк Лизотт, Райан Ши)
11:29
Рикард Ракелль
(Сидни Кросби, Мэтт Грызлик)
13:08
Макс Доми
13:51
Сидни Кросби
(Брайан Раст, Эрик Карлссон)
15:45
Макс Доми
2-й период
24:08
Остон Мэттьюс
(Мэттью Найз, Митчелл Марнер)
28:01
Крис Летанг
35:38
Брайан Раст
(Сидни Кросби, Эрик Карлссон)
39:04
Джон Таварес
(Джейк Маккейб)
39:59
Мэттью Найз
3-й период
40:10
Рикард Ракелль
(Крис Летанг, Райан Ши)
Овертайм
61:00
Вильям Нюландер
(Морган Райлли)
Лучшие игроки матча
Статистика
2
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
1
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Питтсбург
Торонто
НХЛ: таблица и календарь