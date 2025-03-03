«Питтсбург» уступил «Торонто» в матче НХЛ

Встреча, прошедшая в Питтсбурге, завершилась со счетом 6:5 (2:3, 3:1, 0:1, 1:0) в пользу гостей, в составе которых отличились Макс Доми (3-я минута), Конор Тимминс (5), Остон Мэттьюс (25), Джон Таварес (40), Мэттью Низ (40) и Вильям Нюландер (62). У «Питтсбурга» дубль оформил Рикард Ракелль (12; 41), также по шайбе забросили Коди Гласс (11), Сидни Кросби (14) и Брайан Раст (36).