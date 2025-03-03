«Питтсбург» уступил «Торонто» в матче НХЛ

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. «Торонто Мэйпл Лифс» на выезде в овертайме обыграл «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Питтсбурге, завершилась со счетом 6:5 (2:3, 3:1, 0:1, 1:0) в пользу гостей, в составе которых отличились Макс Доми (3-я минута), Конор Тимминс (5), Остон Мэттьюс (25), Джон Таварес (40), Мэттью Низ (40) и Вильям Нюландер (62). У «Питтсбурга» дубль оформил Рикард Ракелль (12; 41), также по шайбе забросили Коди Гласс (11), Сидни Кросби (14) и Брайан Раст (36).
Кросби, также отметившийся ассистентским дублем, обошел Горди Хоу и вышел на чистое десятое место по количеству результативных передач в истории НХЛ — 1050. Лидирует по этому показателю Уэйн Гретцки (1963).
«Торонто» одержал пятую победу подряд и идет на первом месте турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 78 очков за 60 матчей. «Питтсбург» (58 очков) располагается на последнем, восьмом месте в таблице Столичного дивизиона.