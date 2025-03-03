Тренер «Вашингтона» назвал проблемы в игре Овечкина

«Он забивает и набирает очки, что очень важно. Но я всё ещё считаю, что его игра станет еще лучше. Пока наблюдаются небольшие проблемы с химией в звене — передачи попадают в коньки, а не в удобную позицию для броска. И в большинстве тоже есть моменты, которые можно улучшить», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.