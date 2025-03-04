Шестеркина признали третьей звездой дня в НХЛ

В ночь на вторник по московскому времени «Рейнджерс» в дерби обыграли дома «Нью-Йорк Айлендерс» (4:0). Шестеркин отразил 21 бросок, оформив четвертый шатаут в сезоне, и был признан первой звездой встречи.