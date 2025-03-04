Шестеркина признали третьей звездой дня в НХЛ

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
В ночь на вторник по московскому времени «Рейнджерс» в дерби обыграли дома «Нью-Йорк Айлендерс» (4:0). Шестеркин отразил 21 бросок, оформив четвертый шатаут в сезоне, и был признан первой звездой встречи.
Второй звездой дня лига признала финского нападающего «Флориды Пантерз» Александра Баркова, который своим дублем помог команде обыграть дома «Тампу-Бэй Лайтнинг» (2:1).
Первой звездой дня стал нападающий «Монреаль Канадиенс» Ник Сузуки, который забросил шайбу и отдал три голевые передачи в победной домашней игре против «Баффало Сейбрз» (4:3 ОТ).