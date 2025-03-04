Шестеркин заявил, что не считает записанную на Сорокина шайбу его голом

Сорокин стал автором гола в домашнем матче регулярного чемпионата против «Нэшвилл Предаторз», который прошел в субботу в Нью-Йорке и завершился со счетом 7:4 в пользу хозяев. На последней минуте россиянин отразил серию бросков по своим воротам, после чего один из хоккеистов «Предаторз» направил шайбу в свои пустые ворота, пытаясь отдать передачу. Сорокин стал последним игроком «Айлендерс», коснувшимся шайбы.