Шестеркин заявил, что не считает записанную на Сорокина шайбу его голом

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин заявил, что не считает записанную на соотечественника вратаря «Нью-Йорк Айлендерс» Илью Сорокина шайбу настоящим голом.
Сорокин стал автором гола в домашнем матче регулярного чемпионата против «Нэшвилл Предаторз», который прошел в субботу в Нью-Йорке и завершился со счетом 7:4 в пользу хозяев. На последней минуте россиянин отразил серию бросков по своим воротам, после чего один из хоккеистов «Предаторз» направил шайбу в свои пустые ворота, пытаясь отдать передачу. Сорокин стал последним игроком «Айлендерс», коснувшимся шайбы.
«Это не гол (Сорокина)», — приводит слова Шестеркина журналист Питер Боу в соцсети Х.