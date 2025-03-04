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Шестеркин заявил, что не считает записанную на Сорокина шайбу его голом

Шестеркин заявил, что не считает записанную на Сорокина шайбу настоящим голом.

Источник: Reuters

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин заявил, что не считает записанную на соотечественника вратаря «Нью-Йорк Айлендерс» Илью Сорокина шайбу настоящим голом.

Сорокин стал автором гола в домашнем матче регулярного чемпионата против «Нэшвилл Предаторз», который прошел в субботу в Нью-Йорке и завершился со счетом 7:4 в пользу хозяев. На последней минуте россиянин отразил серию бросков по своим воротам, после чего один из хоккеистов «Предаторз» направил шайбу в свои пустые ворота, пытаясь отдать передачу. Сорокин стал последним игроком «Айлендерс», коснувшимся шайбы.

«Это не гол (Сорокина)», — приводит слова Шестеркина журналист Питер Боу в соцсети Х.

Рейнджерс
4:0
2:0, 0:0, 2:0
Айлендерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 22
4.03.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Madison Square Garden, 17475 зрителей
Главные тренеры
Питер Лавиолетт
Патрик Руа
Вратари
Игорь Шестеркин
Илья Сорокин
(Илья Сорокин)
1-й период
07:17
Адам Пелек
09:29
Командный штраф
15:03
Уилл Куилль
(Зак Джонс, Джей Ти Миллер)
18:09
Командный штраф
19:15
Уильям Борген
(Сэм Кэррик, Уилл Куилль)
2-й период
24:58
Бо Хорват
35:39
К`Андре Миллер
3-й период
43:43
Джей Ти Миллер
(Артемий Панарин)
54:51
Артемий Панарин
(Алексис Лафренье, Винс Трочек)
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Рейнджерс
Айлендерс
НХЛ: таблица и календарь