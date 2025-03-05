Америку шатает невероятный русский гений! Кучеров штампует очки без остановки и мчится к престижной награде НХЛ

«Тампа» подошла к домашнему матчу с «Коламбусом» с неплохим багажом. В шести предыдущих матчах «Молнии» одержали пять побед, но уступили во флоридском дерби «Пантерам» (1:2). Голкипер Андрей Василевский был признан лучшим игроком прошедшей недели, одержав 3 победы и отразив 71 бросок из 73, а Никита Кучеров был в четырех очка от лидера гонки бомбардиров Натана Маккиннона.
У «Коламбуса» вернулся в строй Егор Чинахов, который пропустил больше половины сезона из-за проблем со спиной. Когда Егор был здоров, то прилично помогал атаке «Блю Джекетс» (70 очков в 166 матчах), но на этот раз Чинахов не смог разжиться баллами за результативность.
А вот Кучеров делал это очень активно. И если Митчелл Чаффи открыл счет уже на 30-й секунде матча, то россиянин укрепил преимущество «Лайтнинг» минуту спустя. Этот гол стал 28-м в сезоне для Никиты и во многом задал тон тому, что происходило в первой половине встречи.
От гола лидера «Мундиров» Зака Веренски «Тампа» отмахнулась, как от назойливой мухи. Едва стартовал второй период, как Джейк Гюнцель в третий раз пробил вратаря «Коламбуса» Элвиса Мерзликина, а затем к делу подключился Виктор Хедман, оформивший голевой дубль. Оба раза шведу ассистировал Кучеров, набравший, таким образом, 3 (1+2) очка за матч.
Эти баллы помогли Никите вплотную приблизиться к лидеру гонки бомбардиров Натану Маккиннону: у канадца из «Колорадо» на счету было 91 очко, у Кучерова — 90. Правда, и Маккиннон, и Леон Драйзайтль из «Эдмонтона» начинали свои матчи позже и имели возможность ответить россиянину.
Тем не менее, стоит отметить стабильность, с которой Кучеров продолжает набирать очки. Из 58 матчей, сыгранных в нынешнем сезоне, Никита уходил со льда без результативных баллов всего 8 раз. А если говорить про календарный 2025-й год, то матчей без очков у него было лишь четыре.
В списке самых результативных россиян сезона Кучеров на 24 (!) балла опережает второго бомбардира — Артемия Панарина. А по количеству победных голов в сезоне (8) он уступает только тому же Драйзайтлю и Марку Шайфли из «Виннипега».
Автор: Леонид Михайлов