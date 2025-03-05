Америку шатает невероятный русский гений! Кучеров штампует очки без остановки и мчится к престижной награде НХЛ

Тем не менее, стоит отметить стабильность, с которой Кучеров продолжает набирать очки. Из 58 матчей, сыгранных в нынешнем сезоне, Никита уходил со льда без результативных баллов всего 8 раз. А если говорить про календарный 2025-й год, то матчей без очков у него было лишь четыре.