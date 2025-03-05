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Америку шатает невероятный русский гений! Кучеров штампует очки без остановки и мчится к престижной награде НХЛ

Никита набирает баллы почти в каждом матче.

Источник: NHL.com

«Тампа» подошла к домашнему матчу с «Коламбусом» с неплохим багажом. В шести предыдущих матчах «Молнии» одержали пять побед, но уступили во флоридском дерби «Пантерам» (1:2). Голкипер Андрей Василевский был признан лучшим игроком прошедшей недели, одержав 3 победы и отразив 71 бросок из 73, а Никита Кучеров был в четырех очка от лидера гонки бомбардиров Натана Маккиннона.

У «Коламбуса» вернулся в строй Егор Чинахов, который пропустил больше половины сезона из-за проблем со спиной. Когда Егор был здоров, то прилично помогал атаке «Блю Джекетс» (70 очков в 166 матчах), но на этот раз Чинахов не смог разжиться баллами за результативность.

А вот Кучеров делал это очень активно. И если Митчелл Чаффи открыл счет уже на 30-й секунде матча, то россиянин укрепил преимущество «Лайтнинг» минуту спустя. Этот гол стал 28-м в сезоне для Никиты и во многом задал тон тому, что происходило в первой половине встречи.

От гола лидера «Мундиров» Зака Веренски «Тампа» отмахнулась, как от назойливой мухи. Едва стартовал второй период, как Джейк Гюнцель в третий раз пробил вратаря «Коламбуса» Элвиса Мерзликина, а затем к делу подключился Виктор Хедман, оформивший голевой дубль. Оба раза шведу ассистировал Кучеров, набравший, таким образом, 3 (1+2) очка за матч.

Эти баллы помогли Никите вплотную приблизиться к лидеру гонки бомбардиров Натану Маккиннону: у канадца из «Колорадо» на счету было 91 очко, у Кучерова — 90. Правда, и Маккиннон, и Леон Драйзайтль из «Эдмонтона» начинали свои матчи позже и имели возможность ответить россиянину.

Тем не менее, стоит отметить стабильность, с которой Кучеров продолжает набирать очки. Из 58 матчей, сыгранных в нынешнем сезоне, Никита уходил со льда без результативных баллов всего 8 раз. А если говорить про календарный 2025-й год, то матчей без очков у него было лишь четыре.

В списке самых результативных россиян сезона Кучеров на 24 (!) балла опережает второго бомбардира — Артемия Панарина. А по количеству победных голов в сезоне (8) он уступает только тому же Драйзайтлю и Марку Шайфли из «Виннипега».

Автор: Леонид Михайлов

Тампа-Бэй
6:2
2:1, 2:1, 2:0
Коламбус
Хоккей, НХЛ, Неделя 22
5.03.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Amalie Arena, 19092 зрителя
Главные тренеры
Джон Купер
Дин Эвасон
Вратари
Йонас Йоханссон
Элвис Мерзликинс
(Элвис Мерзликинс)
1-й период
00:30
Митчелл Чаффи
(Даррен Раддиш, Эмиль Мартинсен Лиллеберг)
01:37
Никита Кучеров
(Джейк Гюнцель)
17:20
Зак Веренски
2-й период
21:27
Джейк Гюнцель
(Виктор Хедман, Брэйден Пойнт)
26:36
Виктор Хедман
(Никита Кучеров, Даррен Раддиш)
29:06
Матье Оливье
29:06
Матье Оливье
29:06
Матье Оливье
30:49
Зак Веренски
(Адам Фантилли, Кент Джонсон)
35:47
Райан Макдона
38:09
Эрик Чернак
38:09
Джеймс ван Римсдайк
3-й период
48:55
Дэймон Северсон
49:44
Виктор Хедман
(Никита Кучеров, Брэйден Пойнт)
55:18
Янис Мозер
57:53
Джейк Гюнцель
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
18
3
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит