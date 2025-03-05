«Буду убеждать Овечкина подписать новый контракт с “Вашингтоном”». Интервью партнера Ови Уилсона

Силовой форвард «Вашингтона» Том Уилсон — один из важнейших элементов и чемпионской команды 2018 года, и нынешних «Кэпиталз». Когда смотришь матчи «Столичных» с трибуны, особенно отчетливо понимаешь, почему команда в нем так нуждается. Он умеет вообще все: быстро катается, мощно бросает, хорошо пасует, проводит зубодробительные хиты, сурово мстит за грязные удары, нанесенные его партнерам, может легко залезть под кожу оппонентам, а если надо, сбрасывает перчатки и вступает в драку. Как это произошло в конце первого периода недавнего матча с «Оттавой», когда Том славно помахался с таким же рубахой (и рубакой) — парнем Брэди Ткачаком. А когда Уилсона на льду нет, видно, как его не хватает — стоило ему двумя матчами раньше из-за болезни пропустить встречу с «Сент-Луисом», вашингтонцы, весь этот сезон демонстрирующие незаурядную волю, выглядели аморфно и бесхарактерно. Он — движок «Кэпиталз», игрок из числа тех, с кем обожают играть партнеры и против которого ненавидят выходить на лед соперники.