Клуб НХЛ вызвал в основу вратаря из России

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. «Сан-Хосе Шаркс» обменял во «Флориду Пантерз» чешского голкипера Витека Ванечека и вызвал из своего фарм-клуба российского вратаря Георгия Романова, сообщается на официальном сайте калифорнийской команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Взамен за Ванечека «акулы» получили форварда Патрика Джайлса, который в нынешнем сезоне успел провести девять игр за «Флориду».
Ванечек отыграл в нынешнем сезоне 18 матчей, одержав три победы и отразив 88,2% бросков по своим воротам. Всего на его счету 181 игра в НХЛ, 94 победы, девять шатаутов, 90,3% отраженных бросков.
На счету Романова два матча в НХЛ в карьере, оба он провел в прошлом сезоне. В нынешнем сезоне он отыграл 21 матч за «Сан-Хосе Барракуда» в Американской хоккейной лиге (АХЛ), одержав 11 побед и отразив 90,5% бросков по своим воротам.
Романов составил пару голкиперов в основной команде «Сан-Хосе» другому россиянину Александру Георгиеву. Также в настоящее время за фарм-клуб «акул» выступает еще один российский голкипер Ярослав Аскаров, который успел в нынешнем сезоне сыграть в НХЛ за «Сан-Хосе» 13 матчей, одержать четыре победы при 89,6% отраженных бросков.