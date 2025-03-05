Клуб НХЛ вызвал в основу вратаря из России

На счету Романова два матча в НХЛ в карьере, оба он провел в прошлом сезоне. В нынешнем сезоне он отыграл 21 матч за «Сан-Хосе Барракуда» в Американской хоккейной лиге (АХЛ), одержав 11 побед и отразив 90,5% бросков по своим воротам.