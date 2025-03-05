«Вашингтон» выставил нападающего Якуба Врану на драфт отказов

За 26 матчей за «Кэпиталз» в этом сезоне 29-летний чешский нападающий набрал 11 очков, забив семь голов и сделав четыре результативные передачи. Первоначально выбранный «Вашингтоном» под 13-м номером на драфте НХЛ 2014 года, Врана набрал 220 очков за 393 матча за карьеру в составе «Кэпиталз», «Ред Уингз» и «Сент-Луис Блюз». Врана имеет зарплату в $775 тыс. и может стать неограниченно свободным агентом в предстоящее межсезонье.