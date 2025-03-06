Лучший снайпер «Нью-Джерси» выбыл до конца сезона НХЛ после операции

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Форвард «Нью-Джерси Девилз» Джек Хьюз перенес операцию на плече и выбыл до конца сезона, сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В воскресенье в матче регулярного чемпионата против «Вегас Голден Найтс» (0:2) центральный нападающий ударился о борт и покинул лед. Хоккеист перенес операцию в среду.
Хьюзу 23 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 62 матчах, в которых набрал 70 очков (27 голов и 43 передачи). Форвард лидирует в клубе по количеству голов и делит первое место по результативным баллам с Йеспером Браттом.
В сезоне-2022/23 первый номер драфта НХЛ 2019 года набрал 99 очков (43+56) в 78 играх и установил рекорд клуба по количеству результативных действий за один регулярный чемпионат.