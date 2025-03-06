Лучший снайпер «Нью-Джерси» выбыл до конца сезона НХЛ после операции

Хьюзу 23 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 62 матчах, в которых набрал 70 очков (27 голов и 43 передачи). Форвард лидирует в клубе по количеству голов и делит первое место по результативным баллам с Йеспером Браттом.