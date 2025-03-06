Форвард «Вашингтона» Уилсон: «Наша скамейка подпрыгивает от восторга, когда забивает Овечкин»

«Я думаю, что на нашей скамейке все подпрыгивают от восторга, когда он забивает гол, что вполне логично, ведь он всегда самый взволнованный парень на льду, когда кто-то другой забивает.



Когда он забивает, очевидно, что все в хоккейном мире сейчас очень взволнованы. Рады за него и горды тем, как он держится и делает отличную работу», — приводятся слова Уилсона на сайте лиги.