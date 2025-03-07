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Российского одноклубника Капризова обменяли в НХЛ

Форвард Марат Хуснутдинов перешел из «Миннесоты» в «Бостон».

Источник: Matthew Stockman/Getty Images

Клуб НХЛ «Миннесота Уайлд» обменяла в «Бостон Брюинз» российского форварда Марата Хуснутдинова. Об этом сообщается на сайте команды.

Вместе с Хуснутдиновым «Бостон» получил чешского нападающего Якуба Лауко и право выбора в шестом раунде драфта 2026 года. «Миннесоте» достался канадский форвард Джастин Бразо.

Хуснутдинову 22 года, в «Миннесоте», лидером которой является россиянин Кирилл Капризов, он играл второй сезон. Всего в НХЛ форвард провел 73 матча и набрал 11 (3+8) очков. В КХЛ он играл за петербургский СКА и подмосковный «Витязь».

На счету 24-летнего Лауко в нынешнем сезоне 38 матчей и 6 (3+3) очков. У 27-летнего Бразо 20 (10+10) очков в 57 играх.

Из россиянин в основном составе «Бостона» сейчас выступает защитник Никита Задоров.