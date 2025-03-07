Российского одноклубника Капризова обменяли в НХЛ

Хуснутдинову 22 года, в «Миннесоте», лидером которой является россиянин Кирилл Капризов, он играл второй сезон. Всего в НХЛ форвард провел 73 матча и набрал 11 (3+8) очков. В КХЛ он играл за петербургский СКА и подмосковный «Витязь».