Сергей Бобровский: благословение — играть в НХЛ и иметь такую жизнь, как у меня

«Это благословение — играть в этой лиге и жить такой жизнью, какой я живу. Я наслаждаюсь каждым моментом, когда надеваю хоккейную форму и выхожу играть, будь то тренировка или игра. Я веселюсь с ребятами, работаю для них и стараюсь быть рядом, когда они во мне нуждаются. Опять же, быть частью этой команды — привилегия», — цитирует Бобровского пресс-служба клуба.