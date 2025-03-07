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Сергей Бобровский: благословение — играть в НХЛ и иметь такую жизнь, как у меня

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский заявил, что счастлив играть в НХЛ.

Источник: Чемпионат.com

Россиянин одержал свою 423-ю победу в НХЛ в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (3:0) и вышел на 10-е место по этому показателю в истории НХЛ.

«Это благословение — играть в этой лиге и жить такой жизнью, какой я живу. Я наслаждаюсь каждым моментом, когда надеваю хоккейную форму и выхожу играть, будь то тренировка или игра. Я веселюсь с ребятами, работаю для них и стараюсь быть рядом, когда они во мне нуждаются. Опять же, быть частью этой команды — привилегия», — цитирует Бобровского пресс-служба клуба.

Благодаря этой победе Сергей догнал находившегося ранее на 10-м месте Тони Эспозито, в активе которого 423 победы в 886 матчах. Девятую строчку рейтинга занимает Жак Плант — 437 побед в 837 матчах.

Флорида
3:0
1:0, 1:0, 1:0
Коламбус
Хоккей, НХЛ, Неделя 22
7.03.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Amerant Bank Arena, 19402 зрителя
Главные тренеры
Пол Морис
Дин Эвасон
Вратари
Сергей Бобровский
(Сергей Бобровский)
Элвис Мерзликинс
(Элвис Мерзликинс)
1-й период
00:58
Джеймс ван Римсдайк
04:52
Дентон Матейчук
05:58
Сэм Райнхарт
(Александр Барков, Аарон Экблад)
05:58
Командный штраф
09:34
Джона Гаджович
09:34
Джона Гаджович
09:34
Джозеф Лабейт
19:03
Джона Гаджович
19:03
Матье Оливье
2-й период
25:39
Дентон Матейчук
26:34
Маки Самоскевич
(Александр Барков, Сэм Райнхарт)
28:35
Сэм Беннетт
3-й период
44:06
Эван Родригес
50:29
Нэйт Шмидт
52:20
Дентон Матейчук
57:48
Александр Барков
(Сэм Райнхарт, Сэм Беннетт)
Лучшие игроки матча
Статистика
18
Штрафное время
20
5
Игра в большинстве
4
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит