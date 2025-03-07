Хоккеиста Кузьменко обменяли из «Филадельфии» в «Лос-Анджелес»

НЬЮ-ЙОРК, 7 марта. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия» обменял российского нападающего Андрея Кузьменко в «Лос-Анджелес». Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил журналист портала The Athletic Пьер Лебрюн.
Кузьменко обменяли во второй раз в текущем сезоне. 31 января он перешел в «Филадельфию» из «Калгари». «Филадельфия» в качестве компенсации получит от «Лос-Анджелеса» право выбора в третьем раунде драфта 2027 года.
В текущем регулярном чемпионате НХЛ россиянин в 44 встречах набрал 20 (6 + 14) очков по системе «гол + пас». Ранее в НХЛ он играл за «Ванкувер», всего в лиге он провел 190 матчей, в которых набрал 135 (65 + 70) очков. В Фонбет — Континентальной хоккейной лиге Кузьменко выступал за московский ЦСКА и петербургский СКА.
«Филадельфия» после 63 матчей набрала 62 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Лос-Анджелес» с 71 очком в 60 играх располагается на 7-й строчке в Западной конференции.