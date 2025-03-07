Хоккеиста Кузьменко обменяли из «Филадельфии» в «Лос-Анджелес»

В текущем регулярном чемпионате НХЛ россиянин в 44 встречах набрал 20 (6 + 14) очков по системе «гол + пас». Ранее в НХЛ он играл за «Ванкувер», всего в лиге он провел 190 матчей, в которых набрал 135 (65 + 70) очков. В Фонбет — Континентальной хоккейной лиге Кузьменко выступал за московский ЦСКА и петербургский СКА.