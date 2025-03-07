Россиянина из системы клуба НХЛ дисквалифицировали на 10 матчей за расизм

Грошев был выбран «Тампа-Бэй Лайтнинг» в третьем раунде драфта НХЛ 2020 года под общим 85-м номером. В 2023-м он подписал контракт с «Лайтнинг», но пробиться в НХЛ пока не сумел. В нынешнем сезоне россиянин провел 45 матчей за фарм-клуб «Тампы» в АХЛ и набрал 11 (5+6) очков.