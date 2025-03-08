Российский хоккеист Гребенкин перешел в «Филадельфию»

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Российский нападающий Никита Гребенкин в результате обмена перешел в «Филадельфию Флайерз», сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Он перешел из «Торонто Мейпл Лифс», который получил канадского форварда Скотта Лоутона. «Филадельфия» также приобрела пик первого раунда драфта 2027 года.
Гребенкину 21 год, он является воспитанником магнитогорского «Металлурга». В НХЛ россиянин провел семь матчей и не отметился результативными действиями, в основном он выступал за фарм-клуб «Торонто».