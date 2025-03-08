НХЛ назвала новую дату, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Национальная хоккейная лига (НХЛ) на своем официальном сайте опубликовала новый прогноз по дате, в которую российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьет снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки.
«Вашингтон» дома обыграл «Детройт Ред Уингз» со счетом 5:2. Овечкин провел на площадке 17 минут игрового времени, нанес один бросок в створ ворот, применил один силовой прием и не смог набрать очков.
После этой игры средний показатель голов 39-летнего россиянина за матч в сезоне составляет 0,68. НХЛ прогнозирует, что при сохранении текущей результативности Овечкин побьет рекорд Гретцки в ночь на 11 апреля по московскому времени в домашнем матче против «Каролины Харрикейнз».
В среднем за карьеру россиянин забрасывает 0,60 гола за матч. При этом показателе капитан «Вашингтона» побьет рекорд Гретцки в домашней встрече с «Коламбус Блю Джекетс», которая состоится в ночь на 14 апреля по московскому времени.