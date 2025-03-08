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НХЛ назвала новую дату, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

НХЛ обновила прогноз по дате, когда Овечкин может побить рекорд Гретцки.

Источник: Patrick Smith/Getty Images

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Национальная хоккейная лига (НХЛ) на своем официальном сайте опубликовала новый прогноз по дате, в которую российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьет снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки.

«Вашингтон» дома обыграл «Детройт Ред Уингз» со счетом 5:2. Овечкин провел на площадке 17 минут игрового времени, нанес один бросок в створ ворот, применил один силовой прием и не смог набрать очков.

После этой игры средний показатель голов 39-летнего россиянина за матч в сезоне составляет 0,68. НХЛ прогнозирует, что при сохранении текущей результативности Овечкин побьет рекорд Гретцки в ночь на 11 апреля по московскому времени в домашнем матче против «Каролины Харрикейнз».

В среднем за карьеру россиянин забрасывает 0,60 гола за матч. При этом показателе капитан «Вашингтона» побьет рекорд Гретцки в домашней встрече с «Коламбус Блю Джекетс», которая состоится в ночь на 14 апреля по московскому времени.

Вашингтон
5:2
1:2, 0:0, 4:0
Детройт
Хоккей, НХЛ, Неделя 22
8.03.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18573 зрителя
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Тодд Маклеллан
Вратари
Логан Томпсон
Кэм Тэлбот
(Кэм Тэлбот)
1-й период
00:43
Дилан Ларкин
(Лукас Раймонд)
06:24
Тревор ван Римсдайк
07:00
Мориц Зайдер
(Патрик Кейн, Лукас Раймонд)
09:07
Брендон Духайм
09:07
Доминик Шайн
18:39
Тэйлор Рэддиш
(Расмус Сандин, Эндрю Манджапане)
2-й период
39:18
Пьер-Люк Дюбуа
3-й период
40:51
Алексей Протас
(Том Уилсон)
41:57
Джейкоб Чикран
(Пьер-Люк Дюбуа, Дилан Строум)
45:17
Алексей Протас
(Коннор Макмайкл, Джон Карлсон)
47:53
Ларс Эллер
49:19
Том Уилсон
(Алексей Протас)
52:01
Бен Чиаро
Лучшие игроки матча
Статистика
11
Штрафное время
7
1
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
1
2
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит