НХЛ назвала новую дату, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

После этой игры средний показатель голов 39-летнего россиянина за матч в сезоне составляет 0,68. НХЛ прогнозирует, что при сохранении текущей результативности Овечкин побьет рекорд Гретцки в ночь на 11 апреля по московскому времени в домашнем матче против «Каролины Харрикейнз».