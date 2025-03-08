Овечкин взял паузу — даже суперснайперу нужна перезарядка. До великого рекорда все еще 10 голов

Александр Овечкин своей великолепной игрой в нынешнем сезоне приучил к неожиданным и приятным вещам, поэтому его голевое молчание даже на дистанции одной-двух игр воспринимается почти как нонсенс.
Хотя в этом нет ничего удивительного. Самой современной машине требуется пауза для подзарядки, что уж говорить о человеке. Именно таким получился для ветерана матч с «Детройтом».
Овечкин был вовлечен в игровые процессы, но выглядел не настолько эффективным, как в последнее время, и ограничился всего одним броском в створ ворот «Ред Уингз».
Встрече предшествовала яркая церемония с участием бывших партнеров россиянина по «Кэпиталз» — Никласа Бэкстрема, Майка Грина и Карла Алзнера. Своих старых товарищей по оружию порадовал не Овечкин персонально, а вся команда в целом.
«Детройт» потерпел пятое поражение подряд, этой серией заметно ухудшив свои шансы на попадание в плей-офф. Гости неплохо выглядели на протяжении 40 минут, но в третьем периоде развалились на ровном месте.
Пока Овечкин взял паузу, его роль снайпера временно примерил на себя Алексей Протас. Белорус вдохновил свою команду на камбек и сделал дубль, включая симпатичный гол в меньшинстве.
Главный тренер Спенсер Карбери по ходу матча перевел Протаса во второе звено, убрав от Овечкина и Дилана Строума, и этот ход оказался стопроцентным попаданием в цель.
У Овечкина по-прежнему 885 шайб в НХЛ, отставание от Уэйна Гретцки — 9 голов, а чтобы побить рекорд канадца, надо забить 10.
Другие фавориты шумели в дедлайн на рынке. Но «Вашингтон» повел себя спокойно и сохранил кучу хороших активов, не став рисковать без надобности. Какой смысл пересобирать исправно работающий механизм?
Команда продолжает исправно набирать очки и уверенно возглавляет турнирную таблицу «Востока». Генеральный менеджер Крис Патрик ограничился точечным приобретением у «Питтсбурга» опытного форварда Энтони Бовилье за выбор во втором раунде драфта-2025. Вероятно, он займет место в третьем звене.
Автор: Михаил Зислис