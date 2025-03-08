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Овечкин взял паузу — даже суперснайперу нужна перезарядка. До великого рекорда все еще 10 голов

А героем матча с «Детройтом» стал Алексей Протас, оформивший дубль.

Источник: Scott Taetsch/Getty Images

Александр Овечкин своей великолепной игрой в нынешнем сезоне приучил к неожиданным и приятным вещам, поэтому его голевое молчание даже на дистанции одной-двух игр воспринимается почти как нонсенс.

Хотя в этом нет ничего удивительного. Самой современной машине требуется пауза для подзарядки, что уж говорить о человеке. Именно таким получился для ветерана матч с «Детройтом».

Овечкин был вовлечен в игровые процессы, но выглядел не настолько эффективным, как в последнее время, и ограничился всего одним броском в створ ворот «Ред Уингз».

Встрече предшествовала яркая церемония с участием бывших партнеров россиянина по «Кэпиталз» — Никласа Бэкстрема, Майка Грина и Карла Алзнера. Своих старых товарищей по оружию порадовал не Овечкин персонально, а вся команда в целом.

«Детройт» потерпел пятое поражение подряд, этой серией заметно ухудшив свои шансы на попадание в плей-офф. Гости неплохо выглядели на протяжении 40 минут, но в третьем периоде развалились на ровном месте.

Пока Овечкин взял паузу, его роль снайпера временно примерил на себя Алексей Протас. Белорус вдохновил свою команду на камбек и сделал дубль, включая симпатичный гол в меньшинстве.

Главный тренер Спенсер Карбери по ходу матча перевел Протаса во второе звено, убрав от Овечкина и Дилана Строума, и этот ход оказался стопроцентным попаданием в цель.

У Овечкина по-прежнему 885 шайб в НХЛ, отставание от Уэйна Гретцки — 9 голов, а чтобы побить рекорд канадца, надо забить 10.

Другие фавориты шумели в дедлайн на рынке. Но «Вашингтон» повел себя спокойно и сохранил кучу хороших активов, не став рисковать без надобности. Какой смысл пересобирать исправно работающий механизм?

Команда продолжает исправно набирать очки и уверенно возглавляет турнирную таблицу «Востока». Генеральный менеджер Крис Патрик ограничился точечным приобретением у «Питтсбурга» опытного форварда Энтони Бовилье за выбор во втором раунде драфта-2025. Вероятно, он займет место в третьем звене.

Автор: Михаил Зислис

Вашингтон
5:2
1:2, 0:0, 4:0
Детройт
Хоккей, НХЛ, Неделя 22
8.03.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18573 зрителя
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Тодд Маклеллан
Вратари
Логан Томпсон
Кэм Тэлбот
(Кэм Тэлбот)
1-й период
00:43
Дилан Ларкин
(Лукас Раймонд)
06:24
Тревор ван Римсдайк
07:00
Мориц Зайдер
(Патрик Кейн, Лукас Раймонд)
09:07
Брендон Духайм
09:07
Доминик Шайн
18:39
Тэйлор Рэддиш
(Расмус Сандин, Эндрю Манджапане)
2-й период
39:18
Пьер-Люк Дюбуа
3-й период
40:51
Алексей Протас
(Том Уилсон)
41:57
Джейкоб Чикран
(Пьер-Люк Дюбуа, Дилан Строум)
45:17
Алексей Протас
(Коннор Макмайкл, Джон Карлсон)
47:53
Ларс Эллер
49:19
Том Уилсон
(Алексей Протас)
52:01
Бен Чиаро
Лучшие игроки матча
Статистика
11
Штрафное время
7
1
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
1
2
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит