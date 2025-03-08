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Гол Михеева помог «Чикаго» обыграть «Юту» в матче НХЛ

«Чикаго Блэкхокс» в овертайме переиграл «Юту» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. «Чикаго Блэкхокс» в овертайме переиграл «Юту» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Чикаго, завершилась со счетом 4:3 (0:1, 3:0, 0:2, 1:0). В составе победителей отличились Уайатт Кайзер (30-я минута), Илья Михеев (33), Фрэнк Назар (35, буллит) и Коннор Бедард (64). У гостей шайбы забросили Ник Шмальц (1), Джон Марино (46) и Клейтон Келлер (53).

Российский защитник «Юты» Михаил Сергачев отметился двумя результативными передачами. Михеев забросил 13-ю шайбу в сезоне. Всего на счету 30-летнего россиянина в нынешнем чемпионате 24 очка (13 голов и 11 передач) в 61 игре.

«Чикаго», набрав 48 очков, занимает последнее, восьмое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, где «Юта» с 66 баллами располагается на пятой строчке.

В следующем матче «Чикаго» на выезде сыграет с «Нэшвилл Предаторз», а «Юта» примет «Торонто Мейпл Лифс».

Чикаго
4:3
0:1, 3:0, 0:2
ОТ
Юта
Хоккей, НХЛ, Неделя 22
8.03.2025, 04:30 (МСК UTC+3)
United Center
Главные тренеры
Люк Ричардсон
Андре Туриньи
Вратари
Спенсер Найт
Карел Веймелка
1-й период
00:56
Ник Шмальц
(Клэйтон Келлер)
08:58
Майкл Кессельринг
13:15
Лэндон Слаггерт
16:18
Райан Донато
16:18
Майкл Карконе
2-й период
29:23
Вьятт Кайсер
(Коннор Бедард)
32:50
Илья Михеев
(Райан Донато)
32:54
Патрик Марун
32:54
Лайам О`Брайен
34:30
Франк Назар
3-й период
45:04
Джон Марино
(Михаил Сергачев)
51:30
Коннор Бедард
52:16
Клэйтон Келлер
(Михаил Сергачев, Барретт Хэйтон)
Овертайм
63:10
Коннор Бедард
(Итэн дель Мастро, Теуво Терявяйнен)
Лучшие игроки матча
Статистика
14
Штрафное время
12
1
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит