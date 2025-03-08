Гол Михеева помог «Чикаго» обыграть «Юту» в матче НХЛ

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. «Чикаго Блэкхокс» в овертайме переиграл «Юту» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Чикаго, завершилась со счетом 4:3 (0:1, 3:0, 0:2, 1:0). В составе победителей отличились Уайатт Кайзер (30-я минута), Илья Михеев (33), Фрэнк Назар (35, буллит) и Коннор Бедард (64). У гостей шайбы забросили Ник Шмальц (1), Джон Марино (46) и Клейтон Келлер (53).
Российский защитник «Юты» Михаил Сергачев отметился двумя результативными передачами. Михеев забросил 13-ю шайбу в сезоне. Всего на счету 30-летнего россиянина в нынешнем чемпионате 24 очка (13 голов и 11 передач) в 61 игре.
«Чикаго», набрав 48 очков, занимает последнее, восьмое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, где «Юта» с 66 баллами располагается на пятой строчке.
В следующем матче «Чикаго» на выезде сыграет с «Нэшвилл Предаторз», а «Юта» примет «Торонто Мейпл Лифс».