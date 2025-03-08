Гол Михеева помог «Чикаго» обыграть «Юту» в матче НХЛ

Встреча, прошедшая в Чикаго, завершилась со счетом 4:3 (0:1, 3:0, 0:2, 1:0). В составе победителей отличились Уайатт Кайзер (30-я минута), Илья Михеев (33), Фрэнк Назар (35, буллит) и Коннор Бедард (64). У гостей шайбы забросили Ник Шмальц (1), Джон Марино (46) и Клейтон Келлер (53).