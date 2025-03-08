Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шайба Барбашева помогла «Вегасу» обыграть «Питтсбург» в матче НХЛ

«Вегас» одержал победу над «Питтсбургом», Малкин провел 1200-й матч в НХЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Парадайсе, завершилась со счетом 4:0 (1:0, 1:0, 2:0). Шайбы забросили Таннер Пирсон (13-я минута), россиянин Иван Барбашев (25), Брэндон Саад (43) и Марк Стоун (43). Российский вратарь «Вегаса» Илья Самсонов отразил 22 броска и оформил второй шатаут в сезоне и 15-й в карьере в НХЛ.

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин провел 1200-й матч в лиге с учетом плей-офф. За это время он набрал 1337 очков (510 голов и 827 передач).

«Вегас», набрав 82 очка, лидирует в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. «Питтсбург» с 58 баллами располагается на последней, восьмой строчке в Столичном дивизионе.

В следующем матче «Вегас» примет «Лос-Анджелес Кингз», а «Питтсбург» на выезде встретится с «Миннесотой Уайлд».

Вегас
4:0
1:0, 1:0, 2:0
Питтсбург
Хоккей, НХЛ, Неделя 22
8.03.2025, 06:00 (МСК UTC+3)
T-Mobile Arena, 18219 зрителей
Главные тренеры
Брюс Кэссиди
Майк Салливан
Вратари
Илья Самсонов
Алекс Неделькович
1-й период
00:58
Евгений Малкин
07:18
Райан Ши
12:58
Тэннер Пирсон
(Марк Стоун, Зак Уайтклауд)
18:10
Крис Летанг
2-й период
24:38
Иван Барбашев
(Марк Стоун, Николас Хэг)
3-й период
42:00
Брэндон Саад
(Томаш Гертл, Брэйден Макнэбб)
42:54
Марк Стоун
(Тэннер Пирсон, Джек Айкел)
Лучшие игроки матча
Статистика
0
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит