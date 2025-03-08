Шайба Барбашева помогла «Вегасу» обыграть «Питтсбург» в матче НХЛ

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Парадайсе, завершилась со счетом 4:0 (1:0, 1:0, 2:0). Шайбы забросили Таннер Пирсон (13-я минута), россиянин Иван Барбашев (25), Брэндон Саад (43) и Марк Стоун (43). Российский вратарь «Вегаса» Илья Самсонов отразил 22 броска и оформил второй шатаут в сезоне и 15-й в карьере в НХЛ.
Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин провел 1200-й матч в лиге с учетом плей-офф. За это время он набрал 1337 очков (510 голов и 827 передач).
«Вегас», набрав 82 очка, лидирует в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. «Питтсбург» с 58 баллами располагается на последней, восьмой строчке в Столичном дивизионе.
В следующем матче «Вегас» примет «Лос-Анджелес Кингз», а «Питтсбург» на выезде встретится с «Миннесотой Уайлд».