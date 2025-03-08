Шайба Барбашева помогла «Вегасу» обыграть «Питтсбург» в матче НХЛ

Встреча, прошедшая в Парадайсе, завершилась со счетом 4:0 (1:0, 1:0, 2:0). Шайбы забросили Таннер Пирсон (13-я минута), россиянин Иван Барбашев (25), Брэндон Саад (43) и Марк Стоун (43). Российский вратарь «Вегаса» Илья Самсонов отразил 22 броска и оформил второй шатаут в сезоне и 15-й в карьере в НХЛ.