«Сент-Луис» обыграл «Анахайм» в матче НХЛ благодаря голу и пасу Торопченко

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. «Сент-Луис Блюз» переиграл «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Анахайме, завершилась со счетом 4:3 (1:1, 1:0, 2:2) в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Брэйден Шенн (31-я, 59-я минуты), также отличились Алексей Торопченко (3) и Карл Болдук (46). У хозяев шайбы забросили Сэм Коланджело (15), Фрэнк Ватрано (57) и Алекс Киллорн (60).
Торопченко также отметился результативной передачей. Всего у российского форварда 12 очков (2 гола + 10 передач) в нынешнем регулярном чемпионате.
«Сент-Луис» (68 очков) занимает пятое место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Анахайм» (61) располагается на шестой строчке в Тихоокеанском дивизионе.
В другом матче «Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» — 3:1 (1:0, 0:1, 2:1).