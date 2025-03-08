«Сент-Луис» обыграл «Анахайм» в матче НХЛ благодаря голу и пасу Торопченко

Встреча, прошедшая в Анахайме, завершилась со счетом 4:3 (1:1, 1:0, 2:2) в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Брэйден Шенн (31-я, 59-я минуты), также отличились Алексей Торопченко (3) и Карл Болдук (46). У хозяев шайбы забросили Сэм Коланджело (15), Фрэнк Ватрано (57) и Алекс Киллорн (60).