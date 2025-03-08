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«Сент-Луис» обыграл «Анахайм» в матче НХЛ благодаря голу и пасу Торопченко

Гол и передача Торопченко помогли «Сент-Луису» победить «Анахайм» в матче НХЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. «Сент-Луис Блюз» переиграл «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Анахайме, завершилась со счетом 4:3 (1:1, 1:0, 2:2) в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Брэйден Шенн (31-я, 59-я минуты), также отличились Алексей Торопченко (3) и Карл Болдук (46). У хозяев шайбы забросили Сэм Коланджело (15), Фрэнк Ватрано (57) и Алекс Киллорн (60).

Торопченко также отметился результативной передачей. Всего у российского форварда 12 очков (2 гола + 10 передач) в нынешнем регулярном чемпионате.

«Сент-Луис» (68 очков) занимает пятое место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Анахайм» (61) располагается на шестой строчке в Тихоокеанском дивизионе.

В другом матче «Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» — 3:1 (1:0, 0:1, 2:1).

Анахайм
3:4
1:1, 0:1, 2:2
Сент-Луис
Хоккей, НХЛ, Неделя 22
8.03.2025, 06:00 (МСК UTC+3)
Honda Center, 15596 зрителей
Главные тренеры
Грег Кронин
Джим Монтгомери
Вратари
Лукаш Достал
(Лукаш Достал, Лукаш Достал)
Джордан Биннингтон
1-й период
02:37
Алексей Торопченко
(Кэм Фаулер, Ник Ледди)
09:10
Алексей Торопченко
11:41
Джексон Лакомб
14:11
Натан Уокер
14:48
Сэм Коланджело
(Джексон Лакомб, Мэйсон Мактавиш)
2-й период
24:44
Ник Ледди
30:49
Брэйден Шенн
(Джордан Кайру, Дилан Холлоуэй)
37:25
Павел Бучневич
3-й период
45:21
Захари Болдюк
(Кэм Фаулер, Алексей Торопченко)
56:58
Фрэнк Ватрано
(Трой Терри)
58:13
Брэйден Шенн
(Джастин Фолк)
59:17
Алекс Киллорн
(Трой Терри, Фрэнк Ватрано)
Лучшие игроки матча
Статистика
2
Штрафное время
8
4
Игра в большинстве
1
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит