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Форвард «Вашингтона» Алексей Протас признан первой звездой дня в НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас признан первой звездой дня в НХЛ.

Источник: Reuters

Во встрече с «Детройт Ред Уингз» (5:2) форвард забросил две шайбы и отдал результативную передачу.

Вторая звезда дня — форвард «Виннипег Джетс» Николай Элерс, который во встрече с «Нью-Джерси Дэвилз» (6:1) забил гол и отдал две результативные передачи.

Третьей звездой игрового дня признан форвард «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард. 19-летний нападающий в игре с «Ютой» (4:3 ОТ) забросил победную шайбу в овертайме и отдал передачу.

Отметим, что Протас и Уилсон повторили редчайшее клубное достижение «Вашингтона» 19-летней давности: набрали по два очка (гол+пас) в меньшинстве.

Вашингтон
5:2
1:2, 0:0, 4:0
Детройт
Хоккей, НХЛ, Неделя 22
8.03.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18573 зрителя
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Тодд Маклеллан
Вратари
Логан Томпсон
Кэм Тэлбот
(Кэм Тэлбот)
1-й период
00:43
Дилан Ларкин
(Лукас Раймонд)
06:24
Тревор ван Римсдайк
07:00
Мориц Зайдер
(Патрик Кейн, Лукас Раймонд)
09:07
Брендон Духайм
09:07
Доминик Шайн
18:39
Тэйлор Рэддиш
(Расмус Сандин, Эндрю Манджапане)
2-й период
39:18
Пьер-Люк Дюбуа
3-й период
40:51
Алексей Протас
(Том Уилсон)
41:57
Джейкоб Чикран
(Пьер-Люк Дюбуа, Дилан Строум)
45:17
Алексей Протас
(Коннор Макмайкл, Джон Карлсон)
47:53
Ларс Эллер
49:19
Том Уилсон
(Алексей Протас)
52:01
Бен Чиаро
Лучшие игроки матча
Статистика
11
Штрафное время
7
1
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
1
2
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит