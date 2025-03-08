Фетисов: Кучеров — самый талантливый хоккеист за последние десятилетия

«Это не просто цифры, это показатель реального таланта хоккеиста. Но для него сегодня помимо личных показателей важен успех команды, на него команда рассчитывает. Все его личностные показатели не в ущерб команде, а наоборот в пользу. Это его одно из главных преимуществ. Это самый талантливый хоккеист за последние десятилетия. Он разносторонний: и забивной, и с ним играть все хотят», — приводит слова Фетисова «Советский спорт».