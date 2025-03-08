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Фетисов: Кучеров — самый талантливый хоккеист за последние десятилетия

Двукратный обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о результативности нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова.

Источник: Чемпионат.com

«Это не просто цифры, это показатель реального таланта хоккеиста. Но для него сегодня помимо личных показателей важен успех команды, на него команда рассчитывает. Все его личностные показатели не в ущерб команде, а наоборот в пользу. Это его одно из главных преимуществ. Это самый талантливый хоккеист за последние десятилетия. Он разносторонний: и забивной, и с ним играть все хотят», — приводит слова Фетисова «Советский спорт».

Никита Кучеров после 59 сыгранных встреч имеет в активе 92 (28+64) очка.

Тампа-Бэй
6:5
2:3, 3:2, 1:0
Баффало
Хоккей, НХЛ, Неделя 22
7.03.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Amalie Arena, 19092 зрителя
Главные тренеры
Джон Купер
Линди Рафф
Вратари
Андрей Василевский
Укко-Пекка Луукконен
1-й период
05:01
Ник Пол
(Райан Макдона, Брэндон Хагель)
05:17
Расмус Далин
(Зак Бенсон, Райан Маклеод)
05:53
Даррен Раддиш
(Земгус Гиргенсонс)
08:20
Алекс Так
08:23
Тэйдж Томпсон
17:09
Пэйтон Кребс
(Райан Маклеод, Зак Бенсон)
2-й период
20:58
Джейк Гюнцель
(Никита Кучеров, Эрик Чернак)
21:57
Эрик Чернак
29:15
Гейдж Гонсалвес
29:35
Тэйдж Томпсон
(Йон Петерка, Расмус Далин)
32:40
Йон Петерка
37:43
Джейк Гюнцель
(Ник Пол, Брэйден Пойнт)
38:10
Энтони Чирелли
38:10
Расмус Далин
38:10
Расмус Далин
38:46
Джейк Гюнцель
(Брэндон Хагель, Даррен Раддиш)
3-й период
41:40
Оливер Бьоркстранд
(Янни Гурд, Никита Кучеров)
50:25
Йон Петерка
58:06
Брэндон Хагель
59:43
Райан Макдона
Лучшие игроки матча
Статистика
10
Штрафное время
8
3
Игра в большинстве
4
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит