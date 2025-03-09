Настоящий Ничушкин вернулся! Первый хет-трик русского форварда в регулярке НХЛ

Прошло пять матчей с тех пор, как нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин вернулся в строй. Россиянин получил травму нижней части тела в ночь на 1 января и пропустил почти два месяца. После возвращения до сих пор мы не видели результативной игры от форварда: у него до сегодня было только 2 (1+1) очка. Но справедливости ради отметим, что за четыре проведенных матча Ничушкин стал вторым по броскам в «Колорадо». Тем не менее сумасшедшая результативность пришла только в игре с «Торонто».
На первый гол «Эвс» потребовалось всего 56 секунд. Хозяева организовали не очень впечатляющую атаку, что, правда, не помешало им запутать соперника. А оставшийся без опеки Ничушкин удачно подставил клюшку после броска Райана Линдгрена и распечатал ворота Энтони Столарза.
Преимущество хозяев было недолгим, и через две минуты Митчелл Марнер вернул равный счет. Но и Ничушкин к тому времени только распалялся. На шестой минуте встречи российский нападающий оформил дубль. На этот раз забросил без подставления, а чистым броском.
Остальную часть первого отрезка доминировали игроки «Лифс» и он закончился с их минимальным преимуществом в счете. Во второй половине второго периода команды обменялись голами, но предстоящей победой «Эвс» пока все-таки не пахло. Третья двадцатиминутка в исполнении «Колорадо» одно время получалась вроде бы неудачной — и в плане бросков, и в плане обострений. Но это не помешало хозяевам сравнять счет и даже выйти в итоге вперед.
Нэйтан Маккиннон на этот раз оказался в тени Ничушкина. Звездный форвард и лидер гонки бомбардиров молчал большую часть встречи, но смог дважды забросить в третьем периоде. Важнейшую роль сыграла его первая шайба — тогда впервые с первого периода «Колорадо» вышел вперед. Это преимущество «Лифс» отыграть уже не смогли.
Примерно за две с половиной минуты до конца «Торонто» решил сыграть вшестером, и тогда же Ничушкин вновь напомнил о себе — забросил в пустые ворота: шестую шайбу для команды и третью для себя. Он вызвал дождь из кепок, посыпавшийся на лед. Второй раз в заокеанской карьере (и первый в регулярке) нападающий забил трижды за матч — первый раз случился в прошлогоднем розыгрыше Кубка Стэнли.
Седьмой гол «Эвс» вновь на счету Маккиннона: как и третья шайба Валерия, он зашел в пустые ворота. Важны в нем сразу два момента. Во-первых, Маккиннон первым набрал 100-е очко в нынешнем регулярном чемпионате, а за карьеру у него теперь красивые 999 баллов. Отрыв от Никиты Кучерова в гонке за «Арт Росс» становится все больше: особенно с учетом того, что ночью «Тампа» ни разу не забила. Во-вторых, за этот гол получил передачу и Ничушкин. Итого у россиянина четыре очка за матч — в прошлый раз подобное с ним случалось 7 марта 2023 года. Отличие в том, что два года назад (почти ровно) он забросил один раз и трижды выступал ассистентом. Эти четыре балла российского форварда выглядят хорошим знаком и доказывают, что трудности позади.
Екатерина Василевич