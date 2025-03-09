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Настоящий Ничушкин вернулся! Первый хет-трик русского форварда в регулярке НХЛ

Затмил даже Маккиннона, набравшего 100 очков в этом сезоне.

Источник: Reuters

Прошло пять матчей с тех пор, как нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин вернулся в строй. Россиянин получил травму нижней части тела в ночь на 1 января и пропустил почти два месяца. После возвращения до сих пор мы не видели результативной игры от форварда: у него до сегодня было только 2 (1+1) очка. Но справедливости ради отметим, что за четыре проведенных матча Ничушкин стал вторым по броскам в «Колорадо». Тем не менее сумасшедшая результативность пришла только в игре с «Торонто».

На первый гол «Эвс» потребовалось всего 56 секунд. Хозяева организовали не очень впечатляющую атаку, что, правда, не помешало им запутать соперника. А оставшийся без опеки Ничушкин удачно подставил клюшку после броска Райана Линдгрена и распечатал ворота Энтони Столарза.

Преимущество хозяев было недолгим, и через две минуты Митчелл Марнер вернул равный счет. Но и Ничушкин к тому времени только распалялся. На шестой минуте встречи российский нападающий оформил дубль. На этот раз забросил без подставления, а чистым броском.

Остальную часть первого отрезка доминировали игроки «Лифс» и он закончился с их минимальным преимуществом в счете. Во второй половине второго периода команды обменялись голами, но предстоящей победой «Эвс» пока все-таки не пахло. Третья двадцатиминутка в исполнении «Колорадо» одно время получалась вроде бы неудачной — и в плане бросков, и в плане обострений. Но это не помешало хозяевам сравнять счет и даже выйти в итоге вперед.

Нэйтан Маккиннон на этот раз оказался в тени Ничушкина. Звездный форвард и лидер гонки бомбардиров молчал большую часть встречи, но смог дважды забросить в третьем периоде. Важнейшую роль сыграла его первая шайба — тогда впервые с первого периода «Колорадо» вышел вперед. Это преимущество «Лифс» отыграть уже не смогли.

Примерно за две с половиной минуты до конца «Торонто» решил сыграть вшестером, и тогда же Ничушкин вновь напомнил о себе — забросил в пустые ворота: шестую шайбу для команды и третью для себя. Он вызвал дождь из кепок, посыпавшийся на лед. Второй раз в заокеанской карьере (и первый в регулярке) нападающий забил трижды за матч — первый раз случился в прошлогоднем розыгрыше Кубка Стэнли.

Седьмой гол «Эвс» вновь на счету Маккиннона: как и третья шайба Валерия, он зашел в пустые ворота. Важны в нем сразу два момента. Во-первых, Маккиннон первым набрал 100-е очко в нынешнем регулярном чемпионате, а за карьеру у него теперь красивые 999 баллов. Отрыв от Никиты Кучерова в гонке за «Арт Росс» становится все больше: особенно с учетом того, что ночью «Тампа» ни разу не забила. Во-вторых, за этот гол получил передачу и Ничушкин. Итого у россиянина четыре очка за матч — в прошлый раз подобное с ним случалось 7 марта 2023 года. Отличие в том, что два года назад (почти ровно) он забросил один раз и трижды выступал ассистентом. Эти четыре балла российского форварда выглядят хорошим знаком и доказывают, что трудности позади.

Екатерина Василевич

Колорадо
7:4
2:3, 1:1, 4:0
Торонто
Хоккей, НХЛ, Неделя 22
9.03.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Ball Arena, 18094 зрителя
Главные тренеры
Джаред Беднар
Крэйг Беруби
Вратари
Маккензи Блэквуд
Энтони Столарц
(Энтони Столарц, Энтони Столарц)
1-й период
00:56
Валерий Ничушкин
(Джош Мэнсон, Райан Линдгрен)
03:04
Митчелл Марнер
(Мэттью Найз, Остон Мэттьюс)
06:08
Валерий Ничушкин
(Сэм Малински, Брок Нельсон)
09:35
Паркер Келли
09:35
Симон Бенуа
12:51
Джон Таварес
(Вильям Нюландер)
16:04
Митчелл Марнер
(Остон Мэттьюс, Бобби Макманн)
2-й период
22:32
Филипп Майерс
25:29
Вильям Нюландер
32:14
Джек Друри
32:45
Джон Таварес
(Остон Мэттьюс, Вильям Нюландер)
35:11
Йоэль Кивиранта
(Сэм Малински, Росс Колтон)
3-й период
51:55
Джонатан Друэн
(Чарли Койл, Росс Колтон)
53:59
Митчелл Марнер
55:45
Нэйтан Маккиннон
(Мартин Нечас, Девон Тэйвз)
58:06
Валерий Ничушкин
(Арттури Лехконен, Кэйл Макар)
59:07
Нэйтан Маккиннон
(Валерий Ничушкин, Арттури Лехконен)
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
8
3
Игра в большинстве
1
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит