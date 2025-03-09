Настоящий Ничушкин вернулся! Первый хет-трик русского форварда в регулярке НХЛ

Седьмой гол «Эвс» вновь на счету Маккиннона: как и третья шайба Валерия, он зашел в пустые ворота. Важны в нем сразу два момента. Во-первых, Маккиннон первым набрал 100-е очко в нынешнем регулярном чемпионате, а за карьеру у него теперь красивые 999 баллов. Отрыв от Никиты Кучерова в гонке за «Арт Росс» становится все больше: особенно с учетом того, что ночью «Тампа» ни разу не забила. Во-вторых, за этот гол получил передачу и Ничушкин. Итого у россиянина четыре очка за матч — в прошлый раз подобное с ним случалось 7 марта 2023 года. Отличие в том, что два года назад (почти ровно) он забросил один раз и трижды выступал ассистентом. Эти четыре балла российского форварда выглядят хорошим знаком и доказывают, что трудности позади.