Овечкин стал еще на шаг ближе к рекорду Гретцки! Он забил с середины площадки, но многим это не понравится

В нынешней ситуации, когда Александр Овечкин не просто едет, а мчится к рекорду Уэйна Гретцки, каждый матч русского снайпера без заброшенных шайб воспринимается как аномалия. Вот и недавняя встреча с «Детройтом», в которой «Кэпиталз» победили со счетом 5:2, а их капитан не отметился голом, многих оставила в недоумении. «Красные Крылья» — один из любимых клиентов Ови, как же не забросить шайбу, в игре, которую твоя команда забрала за явным преимуществом?