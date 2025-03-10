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Овечкин стал еще на шаг ближе к рекорду Гретцки! Он забил с середины площадки, но многим это не понравится

886!

Источник: Patrick Smith/Getty Images

В нынешней ситуации, когда Александр Овечкин не просто едет, а мчится к рекорду Уэйна Гретцки, каждый матч русского снайпера без заброшенных шайб воспринимается как аномалия. Вот и недавняя встреча с «Детройтом», в которой «Кэпиталз» победили со счетом 5:2, а их капитан не отметился голом, многих оставила в недоумении. «Красные Крылья» — один из любимых клиентов Ови, как же не забросить шайбу, в игре, которую твоя команда забрала за явным преимуществом?

Отмазываться Александру Великому предстояло в зарубе с «Сиэтлом», который уже не особо мечтает даже о попадании в плей-офф. Впрочем, «Кракены» унывать не собираются, а в столице США очень уверенно забрали первый период — 14−7 по броскам в створ и 1:0 на табло. В единственном голе поучаствовал и бывший партнер Овечкина по «Кэпиталз» Александр Бураковски, который записал на свой счет ассист.

«Вашингтону» хватило трех стартовых минут второго игрового отрезка, чтобы не просто вернуться в игру, а перевернуть ее с ног на голову. Забивали Мартин Фехервары и Дилан Строум, а Александр Овечкин не поучаствовал в этом камбэке ни одним набранным очком.

Гости очень быстро сравняли счет, в итоге команды отложили главную часть разборок на третью двадцатиминутку. Там случилась массовая драка. И парочка голов от хозяев. Сперва Коннор Макмайкл, которого когда-то называли преемником Александра Овечкина классно поработал на пятаке.

А затем Ови приблизился к рекорду Уэйна Гретцки. Халява скажет кто-то? Пусть эти люди попробуют забить с неудобной руки, с центра площадки, при активной помехе нескольких соперников!

Теперь у Великой Восьмерки 886 шайб в регулярных чемпионатах, до Гретцки — 8 голов, до нового рекорда — всего 9. Похоже, эта весна все-таки станет исторической!

Вашингтон
4:2
0:1, 2:1, 2:0
Сиэтл
Хоккей, НХЛ, Неделя 22
9.03.2025, 22:30 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18573 зрителя
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Дэн Байлсма
Вратари
Чарли Линдгрен
Джой Даккорд
(Джой Даккорд)
1-й период
07:04
Дилан Строум
12:37
Шейн Райт
(Андре Бураковски, Адам Ларссон)
17:46
Командный штраф
2-й период
20:35
Мартин Фехервари
(Алексей Протас, Коннор Макмайкл)
22:51
Дилан Строум
(Джон Карлсон, Расмус Сандин)
27:23
Джордан Эберле
(Чендлер Стивенсон, Эли Толванен)
34:38
Ларс Эллер
3-й период
41:25
Том Уилсон
46:28
Брендон Духайм
46:28
Брендон Духайм
46:28
Тревор ван Римсдайк
46:28
Джон Карлсон
46:28
Пьер-Люк Дюбуа
46:28
Том Уилсон
46:28
Брендон Духайм
46:28
Тай Картье
46:28
Джон Хейден
46:28
Джош Махура
46:28
Брэндон Монтур
46:28
Майкл Эйссимонт
46:28
Джон Хейден
55:44
Коннор Макмайкл
(Джейкоб Чикран, Джон Карлсон)
58:31
Александр Овечкин
(Том Уилсон, Ник Дауд)
Статистика
28
Штрафное время
22
1
Игра в большинстве
4
0
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит