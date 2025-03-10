Овечкин стал еще на шаг ближе к рекорду Гретцки! Он забил с середины площадки, но многим это не понравится

В нынешней ситуации, когда Александр Овечкин не просто едет, а мчится к рекорду Уэйна Гретцки, каждый матч русского снайпера без заброшенных шайб воспринимается как аномалия. Вот и недавняя встреча с «Детройтом», в которой «Кэпиталз» победили со счетом 5:2, а их капитан не отметился голом, многих оставила в недоумении. «Красные Крылья» — один из любимых клиентов Ови, как же не забросить шайбу, в игре, которую твоя команда забрала за явным преимуществом?
Отмазываться Александру Великому предстояло в зарубе с «Сиэтлом», который уже не особо мечтает даже о попадании в плей-офф. Впрочем, «Кракены» унывать не собираются, а в столице США очень уверенно забрали первый период — 14−7 по броскам в створ и 1:0 на табло. В единственном голе поучаствовал и бывший партнер Овечкина по «Кэпиталз» Александр Бураковски, который записал на свой счет ассист.
«Вашингтону» хватило трех стартовых минут второго игрового отрезка, чтобы не просто вернуться в игру, а перевернуть ее с ног на голову. Забивали Мартин Фехервары и Дилан Строум, а Александр Овечкин не поучаствовал в этом камбэке ни одним набранным очком.
Гости очень быстро сравняли счет, в итоге команды отложили главную часть разборок на третью двадцатиминутку. Там случилась массовая драка. И парочка голов от хозяев. Сперва Коннор Макмайкл, которого когда-то называли преемником Александра Овечкина классно поработал на пятаке.
А затем Ови приблизился к рекорду Уэйна Гретцки. Халява скажет кто-то? Пусть эти люди попробуют забить с неудобной руки, с центра площадки, при активной помехе нескольких соперников!
Теперь у Великой Восьмерки 886 шайб в регулярных чемпионатах, до Гретцки — 8 голов, до нового рекорда — всего 9. Похоже, эта весна все-таки станет исторической!