«Это будет кино». Овечкин: девять голов до рекорда, 1600 очков в НХЛ, выезд в Калифорнию

«Очевидно, сейчас мы играем с действительно хорошими командами, непросто поймать момент. За ним так или иначе присматривают, но он все равно получает пару шансов и находит способ забить. Это то, что он делает всю карьеру, а особенно — в этом году. Он выходит в нужные зоны. Конечно, когда меняют вратаря [соперника], мы все держим это в уме. Уверен, все остальные тоже так думают. И это был очень технично разыгранный момент — с бэкхенда, через ноги с клюшками и все такое он нашел способ забить. Еще девять [осталось]», — сказал Строум.