«Это будет кино». Овечкин: девять голов до рекорда, 1600 очков в НХЛ, выезд в Калифорнию

«Вашингтон» победил «Сиэтл» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ (4:2). Александр Овечкин отметился точным броском по пустым воротам за полторы минуты до финальной сирены и установил окончательный счет. Форвард забил 886-й за карьеру в НХЛ, до повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки — восемь шайб.
886 голов и 1600 очков
«Вашингтон» оформил победы в двух домашних матчах за уик-энд. Против «Детройта» (5:2) команда Спенсера Карбери отыграла отставание в две шайбы, звездами вечера стали Алексей Протас и Том Уилсон с тремя голами на двоих и двумя шайбами в меньшинстве. Против «Сиэтла» лидер Восточной конференции снова пропустил первым и прибавил по ходу игры. Вместе с голами и спасениями вратарей в хайлайты вошла потасовка «пять на пять», после которой на скамейки штрафников отправились все находившиеся на льду полевые хоккеисты во главе с Уилсоном.
Овечкин за вечер пять раз бросил в створ ворот Джоуи Даккорда и забил сразу после замены вратаря «Кракен» на дополнительного игрока. «Кэпиталз» отработали на перехвате на своей половине, капитан из средней зоны отправил шайбу в цель с обратной стороны крюка. Это 65-й гол Александра в пустые ворота за карьеру в лиге, у Гретцки таких было 56. Заодно россиянин повторил один из рекордов выдающегося плеймейкера — 157 шайб в любой календарный месяц. У Великой Восьмерки стало столько в марте, у Великого было столько в декабре.
Овечкин забил 33 гола, при 17 передачах набрал 50 очков в 48 матчах и входит в топ-5 снайперов этого регулярного чемпионата. Всего за карьеру в НХЛ у форварда — 886 голов, 714 передач и 1600 очков в 1474 играх. Остается девять шагов до обгона снайперского рекорда Гретцки — 894 гола в 1487 матчах.
Александр стал всего 11-м хоккеистом в истории лиги с 1600 очками, седьмым с таким бомбардирским достижением в одной команде и первым из россиян. Топ-10 открывает Джо Сакик с 1641 очком, а дальше идет капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби — 1664.
«Ты понимаешь, что просто на другом уровне в этом спорте, когда 1600 очков за карьеру — даже не самое впечатляющее, чего ты сегодня добился», — так медиаслужба «Вашингтона» подписала видео с подборкой памятных моментов на пути капитана к этому достижению.
«Это первый гол в пустые ворота с бэкхенда?»
Карбери в раздевалке после игры по традиции выделил ключевые моменты и главных героев вечера. Тренер отметил стойкость в меньшинстве и спасения вратаря Чарли Линдгрена, 100-е очко и победный гол Коннора Макмайкла при участии Джона Карлсона, шайбу Дилана Строума в 500-м матче, а после этого обратился к капитану.
«Это твой первый гол в пустые ворота с бэкхенда?» — спросил Карбери под общий смех.
«Нет, вовсе нет», — улыбнулся Овечкин.
«Из такой точки, не глядя, с бэкхенда, 1600-е очко!» — добавил Карбери и обнял снайпера под аплодисменты вставших со своих мест хоккеистов.
«В этом клубе не так много [игроков]. Это на самом деле маленький клуб», — заметил сосед форварда Карлсон.
«Увидимся в самолете. Увидимся в самолете», — отреагировал Александр на призыв одноклубников произнести речь.
Овечкин за минуту общения с журналистами после матча согласился с оценкой: «Вашингтон» проспал начало дневной встречи. Заодно форвард подчеркнул значение гола Макмайкла с игрой на подправлении при броске Карлсона.
«Думаю, это вторая игра, в которой мы медленно начинаем. Считаю, все четыре звена вроде как проспали [старт матча]. Но хорошо, что первая же смена второго периода как будто нас разбудила. Вы могли видеть, что в третьем периоде у нас было достаточно голевых моментов. Джон здорово нашел Майки [при победном голе]. Так что забираем это», — сказал Овечкин.
Капитан «Вашингтона» не вспомнил, видел ли он до этого по пять удалений с каждой стороны после массовой потасовки. Зато нападающий выделил встречу с «Рейнджерс» в Нью-Йорке в мае 2021 года, когда «бродвейцы» вышли мстить Уилсону за грязь в предыдущей игре с травмой Артемия Панарина. Тот матч стартовал с нескольких драк, соперники быстро заполнили скамейки штрафников.
«Что ж, не знаю даже. Но я помню, что было в “Мэдисон-сквер-гарден”. Да, так что так», — сказал Овечкин под сдержанный смех. Александр также добавил о своем потенциальном преемнике в статусе капитана Уилсоне: «Как говорю, он один из наших лидеров. И сегодня, знаете, он показал [это снова]».
«Его никогда не стоит недооценивать»
На этой неделе «Вашингтон» проведет три матча на Западном побережье. Лидер «Востока» через день сыграет в Калифорнии с «Анахаймом», «Лос-Анджелесом», «Сан-Хосе». Гонка Овечкина продолжится по соседству с Голливудом, он сам может сделать один из шагов во встрече с бывшим клубом Гретцки.
Великий отправился поднимать интерес к хоккею в Калифорнии после шокирующего обмена из «Эдмонтона» в «Лос-Анджелес» в 1988 году, через несколько лет после этого в лигу вошли «Анахайм» и «Сан-Хосе». В составе «Кингз» Гретцки прошел другую канадскую легенду Горди Хоу и установил новый рекорд для снайперов — 802-й гол центрфорвард провел в домашней игре с «Ванкувером» 23 марта 1994 года. Сейчас «ЛА» проводит матчи на другой арене, но у Овечкина будет шанс приблизиться к вершине в соседней локации. Одноклубники Карлсон и Строум вместе с тренером Карбери ждут очередных моментов в истории.
«Это будет кино. Спортивная документалка», — сказал Карлсон о калифорнийском выезде.
На вопрос о возможности ассистировать на рекордный гол защитник добавил: «Думаю, это зависит от него, кого он выберет и захочет увидеть в этой документалке».
«Очевидно, сейчас мы играем с действительно хорошими командами, непросто поймать момент. За ним так или иначе присматривают, но он все равно получает пару шансов и находит способ забить. Это то, что он делает всю карьеру, а особенно — в этом году. Он выходит в нужные зоны. Конечно, когда меняют вратаря [соперника], мы все держим это в уме. Уверен, все остальные тоже так думают. И это был очень технично разыгранный момент — с бэкхенда, через ноги с клюшками и все такое он нашел способ забить. Еще девять [осталось]», — сказал Строум.
На вопрос о скандировании арены «Ови! Ови!» после замены вратаря «Сиэтла» центрфорвард под сдержанный смех добавил: «Да, если кто-то другой на льду, лучше смениться, потому что мы сможем выйти. Конечно, мы все знаем, что происходит, насколько это исторический момент. И это невероятно. Имею в виду, что мы хотим видеть его на льду, он отлично находит способ открыться. Знаю, Карбс говорил об этом пару недель назад: Ови перемещается туда, куда придет шайба, оказывается в нужном месте. И это был важный гол, который закрыл игру».
«Честно говоря, не думаю, что это плохо — то, что мы сейчас едем в Калифорнию. Считаю, это хорошая возможность отправиться подальше от дома. Проведем три игры, которые разнесены на несколько дней, будет здорово выбраться туда», — сказал Карбери.
Тренер добавил: «И что я узнал об О[вечкине], его никогда не стоит недооценивать. Даже если он вроде как немного выключен из игры и не выглядит здорово, а его звено мучается или что-то подобное, [все может измениться по щелчку] в один момент. Просто так, как это было в игре в Нью-Йорке или сегодня. Пришлось непросто, не говорю о нем конкретно, а обо всей команде. Мы нашли свою игру. И никогда не стоит недооценивать того, на что он способен. И да, сейчас хорошее время для поездки на Запад».
«Это просто вопрос времени»
НХЛ сохраняет прогноз по возможным датам обновления снайперского рекорда лиги в рамках этого сезона. Овечкин в заданном темпе способен повторить и обойти достижение Гретцки в начале апреля — за несколько игр до финиша регулярного чемпионата.
Главный тренер «Сиэтла» Дэн Байлсма много раз видел шоу Ови за шесть сезонов работы с принципиальным соперником «Вашингтона» — «Питтсбургом» (с 2009-го по 2014-й). В игровой карьере бывший крайний нападающий разделил с Гретцки четыре матча за «Лос-Анджелес» в своем дебютном сезоне-1995/96. Сейчас специалист рассчитывал притормозить капитана «Кэпс», но снова не вышло.
«Ты боишься его броска каждый раз, когда он ловит шайбу на клюшку. И мне не нужно видеть это сегодня», — сказал Байлсма до игры.
Тренер о гонке Овечкина и снайперском рекорде Гретцки заметил: «Мы все отнесли его к категории “Что ж, этого никогда не достигнут”. Но Овечкин забивает по 50 голов [за сезон] уже очень давно. Цифры есть цифры, но я думаю, Алекс добился этого и станет величайшим снайпером всех времен. Когда бы ни выбил это число — сегодня, завтра, на следующей неделе или в следующем году, — он войдет в историю как выдающийся голеадор, потому что он делал это снова, снова и снова. Он демонстрирует это долгое время и не показывает никаких признаков остановки. Так что теперь это просто вопрос времени, когда он возьмет эту отметку и официально заберет статус величайшего снайпера всех времен».
Автор: Артем Агапов