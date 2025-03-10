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Овечкин — хоккейный Роналду, Дзюба в лучшем случае — футбольный Мозякин. Сравнивать их рекорды — безумие!

Черданцев набросил

Источник: Sport24

Минувшей ночью в матче с «Сиэтлом» Александр Овечкин поразил пустые ворота соперников. Этот гол стал для него 886-м в карьере. До рекорда Уэйна Гретцки осталось 9 шайб! Казалось бы, величайшее достижение оказалось на расстоянии вытянутой руки. Весь мир должен затаить дыхание и предвкушать, когда Ови станет величайшим снайпером в истории НХЛ. Но на родине Александра Великого его достижение решили обесценить.

«Сегодня изменилась жизнь в российском футболе, потому что установлен рекорд. Сравнивая с Овечкиным, даже не знаю, что круче. Овечкин, конечно, тоже идет на очень крутой рекорд. Но какой круче, я даже затрудняюсь сказать. Но, поскольку я футбольный комментатор, для меня достижение Дзюбы — это, конечно, очень круто. 234 банки положить — это дорогого стоит», — этот спич выдал комментатор Георгий Черданцев.

Источник: РИА "Новости"

Возможно, Черданцев сделал это заявление эпатажа ради. Чтобы мы с вами его обсуждали, критиковали, но все же цитировали. Тогда он добился своего. Однако для тех, кто думает, что Овечкин «тоже идет на очень крутой рекорд», такой же крутой, как у Дзюбы, стоит пояснить разницу.

Рекорд Гретцки, который вот-вот побьет Овечкин, это не количество голов Александра за карьеру. А только шайбы, заброшенные им в сильнейшей лиге мира. Причем исключительно в регулярных чемпионатах. Были у него, разумеется, голы и в розыгрыше Кубка Стэнли, в КХЛ, в Суперлиге, на чемпионатах мира, Олимпийских играх и Кубке мира. Количество шайб за карьеру у Овечкина перевалило за 1000.

Тогда как в случае с Дзюбой складываются все-все-все голы на разных уровнях. То, что его 234 мяча — это значительно меньше чем 886 шайб Овечкина, мы даже упоминать не будем. С одной стороны, это очевидно. С другой, в футболе все-таки результативность ниже и сравнивать один в один некорректно.

Зато корректно посчитать, сколько Дзюба забил в сильнейшей лиге мира. Например, в английской АПЛ, которая вполне может считаться аналогом НХЛ. Ответ: 0.

Дзюба — лучший бомбардир в истории российского футбола. Но почти все его голы — это голы внутреннего пользования. 165 пришлись на РПЛ, еще 13 на Кубок России.

Куда уместнее его сравнивать с лучшим снайпером в истории КХЛ Сергеем Мозякиным, или же с Вадимом Шипачевым, который недавно обогнал Мозякина по очкам. Они, как и Дзюба, были хороши в родном чемпионате, но зарубежную карьеру не построили. Вот и у Артема всего один гол в чемпионате Турции.

Форвард «Акрона», конечно, забивал на высоком уровне. 14 его голов пришлись на Лигу Европы, еще 10 — в Лиге чемпионов. А наиболее памятными стали голы Дзюбы на домашнем чемпионате мира. Здесь его вполне можно сопоставить с Овечкиным. У того хватает голов за сборную России, но таким харизматичным лидером, как Дзюба на ЧМ-2018, он себя не показывал. Ни в Квебеке, где царил Ковальчук, ни в Минске, ни тем более на проигранном с треском олимпийском турнире в Сочи.

«Вот если бы “Крылья” снимали вратаря, мне бы тоже нравилось в пустые забивать — там бы я был хорош», — выдал сам Дзюба.

Источник: ФК "Акрон"

Разумеется, это шутка от Артема, который с Александром знаком и периодически переписывается. Дзюба подколол Овечкина, но ведь есть люди, которые всерьез считают, что рекорд Овечкина — искусственный. А его голы в пустые ворота — это читерство.

На самом же деле шайб, заброшенных в пустые ворота Гретцки, было не многим меньше. А с каждым годом все больше звезд выходят на последние минуты, чтобы за счет мастерства, опыта и чутья найти лучший момент для броска. Это распространенная тенденция, а не исключение для Овечкина ради рекорда.

«Сравнить рекорды Дзюбы и Овечкина? Футбол — это футбол, тут сложно будет добиться такого результата, как у Пеле: он забил тысячу голов, насколько я помню, а у Гретцки количество шайб приближается к этому числу. Это два разных вида спорта. Конечно, кому-то будет сложно добиться такого же результата. Дзюба в любом случае молодец. В будущем наши молодые футболисты должны стремиться к этому, добиваться таких же результатов, как добились Дзюба и Кержаков», — сказал известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис.

И это очень правильные слова. Что Дзюба, что Кержаков — ориентиры для любого российского футболиста. Однако Овечкин и другие наши хоккейные звезды находятся на принципиально другом уровне. Грядущий рекорд Александра Великого скорее можно сравнить с гонкой Криштиану Роналду. Португалец, несмотря на преклонный футбольный возраст, мчится к 1000 голам за карьеру. Это звучит также фантастически, и одновременно реально, как и побитый Овечкиным рекорд Гретцки.

Автор: Дмитрий Ерыкалов