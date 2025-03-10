Овечкин — хоккейный Роналду, Дзюба в лучшем случае — футбольный Мозякин. Сравнивать их рекорды — безумие!

Форвард «Акрона», конечно, забивал на высоком уровне. 14 его голов пришлись на Лигу Европы, еще 10 — в Лиге чемпионов. А наиболее памятными стали голы Дзюбы на домашнем чемпионате мира. Здесь его вполне можно сопоставить с Овечкиным. У того хватает голов за сборную России, но таким харизматичным лидером, как Дзюба на ЧМ-2018, он себя не показывал. Ни в Квебеке, где царил Ковальчук, ни в Минске, ни тем более на проигранном с треском олимпийском турнире в Сочи.