Без русского гения терпит крах американский клуб! Травма Капризова может оставить «Миннесоту» без плей-офф

«Даже на 60% своей формы он лучше большинства игроков в лиге, но хочет быть готовым на 100% и помочь нам продлить сезон как можно дольше. И я с ним полностью согласен. Давайте говорить прямо — с Кириллом в составе мы гораздо сильнее. Это факт, с которым невозможно спорить. Но такова реальность профессионального спорта, и, как я уже сказал, мы справимся с этой ситуацией. Мы хорошая команда, особенно когда играем в свой хоккей, и у нас все будет в порядке», — говорил генеральный менеджер «Уайлд» Билл Герин.