Без русского гения терпит крах американский клуб! Травма Капризова может оставить «Миннесоту» без плей-офф

С 26 января не выходит на лед лучший нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов. И за это время «Дикари», долго шедшие на втором месте в своём дивизионе, рухнули вниз на строчку с первой кубковой уайлд-кард.
В таблице пока положение терпимое — от зоны вылета «Миннесоту» отделяют 7 очков. Но в плане результативности дела обстоят очень плохо. Игра без Капризова обходится «Дикарям» слишком дорого. Из дюжины последних матчей «Миннесота» проиграла семь. В двух из них не забила ничего, три раза забивала по одному голу. По средней результативности хоккеисты «Уайлд» идут на 25-м месте в лиге — с показателем 2,77 гола в среднем за матч в плей-офф не выходят, потому как даже «Чикаго», «Питтсбург» и «Филадельфия» забивают больше.
«Даже на 60% своей формы он лучше большинства игроков в лиге, но хочет быть готовым на 100% и помочь нам продлить сезон как можно дольше. И я с ним полностью согласен. Давайте говорить прямо — с Кириллом в составе мы гораздо сильнее. Это факт, с которым невозможно спорить. Но такова реальность профессионального спорта, и, как я уже сказал, мы справимся с этой ситуацией. Мы хорошая команда, особенно когда играем в свой хоккей, и у нас все будет в порядке», — говорил генеральный менеджер «Уайлд» Билл Герин.
Но сегодня перед его командой всерьез замаячила угроза не попасть в розыгрыш Кубка Стэнли. Конечно, дело тут не только в Кирилле, потому что с травмами выбыли двое других лидеров — Джоэль Эрикссон Эк и Йонас Бродин. А дополнительным доказательством того, что «Миннесота» не может играть в атаке, является статистика домашних матчей: дома у «Миннесоты» в активе 14 побед, а на выезде — 22. Объясняется это тем, что в гостях намного проще играть от обороны и ждать ошибок соперников.
«К сожалению, Кирилл пропустит больше времени, чем мы ожидали. Не могу ответить, насколько много еще он пропустит. Он восстанавливается, и посмотрим, как пойдет процесс. Он проводил сезон уровня “Харт Трофи”. Я бы тоже расстроился», — говорил Герин 22 февраля.
Спустя три недели ясности не наступило, за исключением дополнительного подтверждения того факта, что без Кирилла атака «Уайлд» просто мертва. Так, нападающий Мэтт Болди не забил ни одного гола в 16 из 18 последних матчей. Марко Росси не забивал 6 встреч подряд. И если не случится чуда, оживить «Дикарей» будет просто некому.
«Кирилл набрал 52 очка в 37 матчах сезона, был настоящим лидером. И теперь то, что нужно “Миннесоте” в конце, похоже на чудеса. Необходимо чтобы Капризов не просто вернулся, а очень быстро набрал форму и стал забивать как прежде. Только тогда “Миннесота” может уверенно попасть в плей-офф и надеяться на удачный первый раунд», — отметил обозреватель Minneapolis Star-Tribune Джим Сухан.
Он же отметил, что потеря Капризова лишний раз показала разницу в уровне между бомбардиром, который вносит свой вклад в игру команды каждый матч, и теми, кто делает это эпизодически.
Впрочем, если вспомнить, какими были ожидания от сезона «Миннесоты» перед его началом, то они не были какими-то особенными. Было понятно, что «Дикари» будут испытывать большие трудности, так как нынешний сезон — последний, когда под потолком зарплат учитываются давно не играющие в команде Зак Паризе и Райан Сутер. То, что до середины декабря, когда был здоров Капризов, «Миннесота» шла среди лидеров дивизиона — заслуга россиянина и главного тренера Джона Хайнса.
О Капризове давно нет новостей. Характер травмы и процесс восстановления неизвестны — формулировка «травма нижней части тела» слишком туманна, чтобы строить прогнозы. В конце февраля стало ясно, что изначальный срок в 4 недели был слишком оптимистичным, и что Кирилл вполне может отсутствовать до конца сезона.
Леонид Михайлов