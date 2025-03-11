«Вашингтон» не входит в топ-5 главных претендентов на Кубок Стэнли по версии The Athletic

Главным претендентом на завоевание главного трофея Национальной хоккейной лиги является «Флорида Пантерз» (15%). На второй строчке — «Даллас Старз» (13%), на третьей — «Эдмонтон Ойлерз» (12%). Отметим, что «Вашингтон Кэпиталз», занимающий первое место на Востоке, лишь 10-й с шансами в 5% на победу в Кубке Стэнли.
Топ-10 главных претендентов на Кубок Стэнли по версии The Athletic:
1. «Флорида Пантерз» (15%).
2. «Даллас Старз» (13%).
3. «Эдмонтон Ойлерз» (12%).
4. «Виннипег Джетс» (9%).
5. «Каролина Харрикейнз» (9%).
6. «Торонто Мэйпл Лифс» (8%).
7. «Тампа-Бэй Лайтнинг» (8%).
8. «Вегас Голден Найтс» (7%).
9. «Колорадо Эвеланш» (6%).
10. «Вашингтон Кэпиталз» (5%).