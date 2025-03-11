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«Вашингтон» не входит в топ-5 главных претендентов на Кубок Стэнли по версии The Athletic

Североамериканский портал The Athletic представил обновлённый прогноз главных претендентов на Кубок Стэнли.

Источник: Reuters

Главным претендентом на завоевание главного трофея Национальной хоккейной лиги является «Флорида Пантерз» (15%). На второй строчке — «Даллас Старз» (13%), на третьей — «Эдмонтон Ойлерз» (12%). Отметим, что «Вашингтон Кэпиталз», занимающий первое место на Востоке, лишь 10-й с шансами в 5% на победу в Кубке Стэнли.

Топ-10 главных претендентов на Кубок Стэнли по версии The Athletic:

1. «Флорида Пантерз» (15%).

2. «Даллас Старз» (13%).

3. «Эдмонтон Ойлерз» (12%).

4. «Виннипег Джетс» (9%).

5. «Каролина Харрикейнз» (9%).

6. «Торонто Мэйпл Лифс» (8%).

7. «Тампа-Бэй Лайтнинг» (8%).

8. «Вегас Голден Найтс» (7%).

9. «Колорадо Эвеланш» (6%).

10. «Вашингтон Кэпиталз» (5%).