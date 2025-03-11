Вячеслав Фетисов высказался о возможном возвращении Александра Овечкина в «Динамо»

«Возвращение Овечкина станет радостью не только для “Динамо”, но и для всех поклонников хоккея в России, а также в Беларуси и Казахстане. Это ещё раз подтверждает, что Саша делает многое, чтобы можно было гордиться тем, что он русский. Хочется, чтобы он завершил карьеру так, как сам этого пожелает. Мы с нетерпением ждём его в “Динамо”. Ему уже исполнится 40 лет, и всё будет зависеть от его физической формы. Если у него будет желание играть до 50 лет, это будет только на радость всем», — цитирует Фетисова «РИА Новости Спорт».