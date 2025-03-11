У банды Овечкина нет шансов на грандиозную сенсацию! «Вашингтон» не возьмет Кубок Стэнли — так решил компьютер

Что касается банды Овечкина, ее присутствие в этом рейтинге не может не радовать. Перед стартом сезона у «Вашингтона» вряд ли была и процентная вероятность на Кубок, учитывая, как неудачно «столичные» провели прошлый сезон, еле забравшись в плей-офф и вылетев от «Рейнджерс» уже в первом раунде, без шансов зацепить хоть один матч. Теперь же в розыгрыш серебряной чашки «Кэпиталз» будут заходить фаворитами. Не исключено, кстати, что подопечные Спенсера Карбери снова могут в первом раунде встретиться с «Нью-Йорк Рейнджерс». Только теперь положение команд будет сильно отличаться от прошлогоднего: уже «синерубашечнмики» будут бороться за попадание в плей-офф. Удивительно, как все поменялось менее, чем за год.