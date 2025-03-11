У банды Овечкина нет шансов на грандиозную сенсацию! «Вашингтон» не возьмет Кубок Стэнли — так решил компьютер

Как только команда завоевывает Кубок Стэнли, в НХЛ почти сразу начинаются попытки предсказать следующего чемпиона. Рейтинги команд относительно потенциальной победы в розыгрыше главного трофея лиги обновляются по ходу всего сезона, учитываются самые различные факторы. И чем ближе к плей-офф, тем больше таких рейтингов.
До окончания регулярного чемпионата НХЛ клубам осталось сыграть менее 20 матчей. За это время команды могут поправить как свои игровые дела, так и положение в таблице. Составы уже не поменяются, дедлайн в НХЛ прошел. Разве что какие-то игроки вдруг получат травмы или, наоборот, в составы вернутся травмированные.
Североамериканский портал The Athletic выпустил очередной рейтинг команд с их шансами на победу в Кубке Стэнли. Топ составляется на основе компьютерной симуляции, производится 50 тысяч симуляций с учетом турнирного положения команд, их составов, списка травмированных и продвинутой статистики. Прямо сейчас рейтинг выглядит так:
1. «Флорида Пантерз» (15%).
2. «Даллас Старз» (13%).
3. «Эдмонтон Ойлерз» (12%).
4. «Виннипег Джетс» (9%).
5. «Каролина Харрикейнз» (9%).
6. «Торонто Мэйпл Лифс» (8%).
7. «Тампа-Бэй Лайтнинг» (8%).
8. «Вегас Голден Найтс» (7%).
9. «Колорадо Эвеланш» (6%).
10. «Вашингтон Кэпиталз» (5%).
У команды Александра Овечкина шансов на победу по этим расчетам немного, даже несмотря на ее великолепное выступление в сезоне, а также место в лидерах турнирной таблице на протяжении почти всего регулярного чемпионата. Но по сравнению с рейтингом конца декабря положение «столичных» улучшилось. В декабрьском топе у подопечных Карбери было только 3%, а весь список выглядел вот так:
1. «Эдмонтон Ойлерз» — 19%.
2. «Нью-Джерси Дэвилз» — 14%.
3. «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 11%.
4−5. «Виннипег Джетс» — 8%.
4−5. «Торонто Мейпл Лифс» — 8%.
6−7. «Каролина Харрикейнз» — 7%.
6−7. «Флорида Пантерз» — 7%.
8. «Даллас Старз» — 5%.
9−10. «Ванкувер Кэнакс» — 4%.
9−10. «Лос-Анджелес Кингз» — 4%.
11−14. «Вашингтон Кэпиталз» — 3%.
11−14. «Вегас Голден Найтс» — 3%.
11−14. «Миннесота Уайлд» — 3%.
11−14. «Колорадо Эвеланш» — 3%.
За несколько месяцев упали позиции «Эдмонтона» и «Тампы», пропали из претендентов на Кубок Стэнли «Нью-Джерси» и «Ванкувер». В фавориты забрался чемпион прошлого сезона «Флорида» и прошлогодний полуфиналист «Даллас Старз», немного возросли шансы «Колорадо» и «Вашингтона», а «Каролина», «Торонто» и «Виннипег» остались примерно с теми же цифрами.
Что касается банды Овечкина, ее присутствие в этом рейтинге не может не радовать. Перед стартом сезона у «Вашингтона» вряд ли была и процентная вероятность на Кубок, учитывая, как неудачно «столичные» провели прошлый сезон, еле забравшись в плей-офф и вылетев от «Рейнджерс» уже в первом раунде, без шансов зацепить хоть один матч. Теперь же в розыгрыш серебряной чашки «Кэпиталз» будут заходить фаворитами. Не исключено, кстати, что подопечные Спенсера Карбери снова могут в первом раунде встретиться с «Нью-Йорк Рейнджерс». Только теперь положение команд будет сильно отличаться от прошлогоднего: уже «синерубашечнмики» будут бороться за попадание в плей-офф. Удивительно, как все поменялось менее, чем за год.
Надежда Тонконог