Овечкин отказался приближаться к рекорду Гретцки! Вместо гола в пустые ворота он подарил праздник белорусу

«Вашингтон» начал традиционную поездку по Калифорнии с матча против «Анахайма». «Столичные» перед этим набрали неплохой ход, одержав четыре победы подряд, и никаких изменений в состав команды после выигрыша у «Сиэтла» наставник Спенсер Карбери не внес.
Конечно, перед визитом Александра Овечкина в Лос-Анджелес (матч с «Кингз» состоится 14 марта), умы болельщиков еще сильнее были заняты погоней за рекордом Гретцки. Уэйн, как известно, много лет провел в стане «Королей» и внес неоценимый вклад в популяризацию хоккея на Западном побережье. Дистанция в 9 голов до нового рекорда уже казалась ничтожной, но «Утки», несмотря на неважное положение в турнирной таблице, дали «Вашингтону» бой.
За пять первых минут команды подарили зрителям три заброшенных шайбы, причем «Столичные», открыв счет, быстро пропустили от Джейкоба Трубы и Дрю Хеллесона. Александр Овечкин в первом голе отдал свой первый результативный пас за 10 матчей.
Ближе к концу первого периода Овечкин оформил ассистентский дубль, поучаствовав в шайбе Алексея Протаса. Бросок Ови был заблокирован, но шайбу подобрал белорусский форвард, восстановивший равновесие.
Две голевые передачи стали 1601-м и 1602-м очком в карьере Александра. Он стал первым российским хоккеистом, кто перешагнул рубеж в 1600 очков.
Обилие голов в матче, казалось, делало неминуемым хотя бы одну шайбу Овечкина, но публика ее так и не дождалась. У «Вашингтона» главным голеадором выступил Протас, оформивший первый хет-трик в заокеанской карьере. Автором решающей шайбы стал Ник Дауд, а у «Анахайма» свой первый гол за 10 матчей оформил защитник Павел Минтюков.
Победа на выезде со счётом 7:4 стала для «Кэпиталз» пятой подряд.
Что же до капитана «Вашингтона», то он в очередной раз доказал, что стал универсальным игроком. Раньше его критиковали за индивидуализм на льду и отсутствие голевых передач, на что Ови ответил ассистентским хет-триком, хотя теперь все ждут именно голов. Особенно показательна его третья передача — «Анахайм» снял вратаря, но Александр Великий не стал жадничать, а подарил Протасу хет-трик. Просто красавец!
«Овечкин — живой человек, прежде всего. Он будет нервничать, подбираясь к рекорду. Но это нормально. Главное, что это очень здорово для хоккея как вида спорта. Ну и сам Александр просто великолепен», — говорил Гретцки в начале января.
Великий был прав. Александр чуть притормозил, но это обычно делают лишь для того, чтобы затем посильнее разогнаться.
Показатель 0,69 гола за матч позволил бы ему забросить 56 шайб за полный регулярный чемпионат из 82 встреч. Это было бы вторым снайперским результатом в карьере Овечкина.
«Забил Овечкин или не забил — никогда нельзя недооценивать то, на что он способен», — хитро резюмировал Спенсер Карбери.
Теперь «Вашингтон» ждет в соперники «Лос-Анджелес». Возле арены этого клуба установлен памятник легенде, которую Овечкин так старается обогнать.
Автор: Леонид Михайлов