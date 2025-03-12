Овечкин отказался приближаться к рекорду Гретцки! Вместо гола в пустые ворота он подарил праздник белорусу

Что же до капитана «Вашингтона», то он в очередной раз доказал, что стал универсальным игроком. Раньше его критиковали за индивидуализм на льду и отсутствие голевых передач, на что Ови ответил ассистентским хет-триком, хотя теперь все ждут именно голов. Особенно показательна его третья передача — «Анахайм» снял вратаря, но Александр Великий не стал жадничать, а подарил Протасу хет-трик. Просто красавец!