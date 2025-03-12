Ротенберг: «Надо оценить достижение Овечкина и отдельно достижение Дзюбы. Я бы никогда не сравнивал»

«Я бы никогда не сравнивал. Это два разных вида спорта. Надо оценить достижение Овечкина и отдельно достижение Дзюбы. Мы прекрасно знаем, насколько тяжело в футболе даются голы. На таких забивных футболистов ходит публика, детишки тренируются, развивается футбол.
И то же самое можно сказать про Сашу Овечкина. Здесь нельзя ни в коем случае сравнивать. Я считаю, что это неправильно. Поэтому желаем здоровья Дзюбе, пусть еще забивает. И Саше, конечно, желаем, чтобы он в следующей игре продолжил свою голевую серию», — приводит слова Ротенберга Metaratings.
Гол в матче 20-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:0) стал для Дзюбы 234-м, что позволило ему стать новым рекордсменом российского футбола по голам на высшем уровне. Ранее рекордсменом был Александр Кержаков, забивший за карьеру 233 мяча.
На счету 39‑летнего Овечкина 886 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ за всю карьеру. Он занимает второе место в списке лучших снайперов регулярных сезонов в истории лиги, уступая только канадцу Уэйну Гретцки (894). Россиянину остается забросить девять шайб до нового рекорда.