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Ротенберг: «Надо оценить достижение Овечкина и отдельно достижение Дзюбы. Я бы никогда не сравнивал»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг призвал не сравнивать рекорды нападающего «Акрона» Артема Дзюбы и форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

Источник: Михаил Синицын/ТАСС

«Я бы никогда не сравнивал. Это два разных вида спорта. Надо оценить достижение Овечкина и отдельно достижение Дзюбы. Мы прекрасно знаем, насколько тяжело в футболе даются голы. На таких забивных футболистов ходит публика, детишки тренируются, развивается футбол.

И то же самое можно сказать про Сашу Овечкина. Здесь нельзя ни в коем случае сравнивать. Я считаю, что это неправильно. Поэтому желаем здоровья Дзюбе, пусть еще забивает. И Саше, конечно, желаем, чтобы он в следующей игре продолжил свою голевую серию», — приводит слова Ротенберга Metaratings.

Гол в матче 20-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:0) стал для Дзюбы 234-м, что позволило ему стать новым рекордсменом российского футбола по голам на высшем уровне. Ранее рекордсменом был Александр Кержаков, забивший за карьеру 233 мяча.

На счету 39‑летнего Овечкина 886 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ за всю карьеру. Он занимает второе место в списке лучших снайперов регулярных сезонов в истории лиги, уступая только канадцу Уэйну Гретцки (894). Россиянину остается забросить девять шайб до нового рекорда.