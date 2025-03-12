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Дзюба: было круто, когда Овечкин отдал партнёру на хет-трик, хотя сам мог забивать

Звёздный нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба отметил щедрое решение капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в концовке матча НХЛ с «Анахаймом» (7:4), который прошёл этой ночью.

Источник: Соцсети

Россиянин овладел шайбой при пустых воротах соперника, однако не стал бросать по воротам, а сделал пас на своего белорусского одноклубника Алексея Протаса, который в итоге оформил хет-трик.

«Если считать со сборами, забиваю уже девять матчей подряд. Спокойно к этому отношусь. Хочется приносить пользу, я не выхожу с какой-то целью. Для меня было очень круто, когда Овечкин отдал партнеру на хет-трик, хотя сам мог забивать и приблизится к рекорду. В этот момент я признал Сашу ещё больше. В моей карьере то же самое. Какой бы ни был у меня партнер в команде, хотел бы с ним наладить связи. Так и было в каждой команде, что был партнер, с которым получал удовольствие. Я не ставлю задачи забивать, а выйти и помочь команде и получить удовольствие», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, ранее Дзюба и Овечкин обменялись видеороликами, в которых напутствовали друг друга в их погонях за снайперскими рекордами в российском футболе и НХЛ соответственно.