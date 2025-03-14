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Тренер «Вашингтона» Карбери высказался об отсутствии бросков у Овечкина в игре с «Кингз»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался об отсутствии бросков по воротам у российского капитана столичного клуба Александра Овечкина в игре с «Лос-Анджелес Кингз».

Источник: Getty Images

«Когда мы получали большинство, получалась неразбериха. Мы закреплялись в зоне, но не могли реализовать попытки. Думаю, он даже не касался шайбы, не говоря уже о бросках. А при игре в равных составах его пятёрка чаще застревала в защите», — приводит слова Карбери журналист Том Гулитти на своей странице в социальной сети Х.

Сегодня, 14 марта, в Лос-Анджелесе на льду стадиона «Крипто.ком-Арена» прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась сухой победой хозяев со счётом 3:0.

Лос-Анджелес
3:0
1:0, 0:0, 2:0
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 23
14.03.2025, 05:30 (МСК UTC+3)
Crypto.cоm Arena, 18145 зрителей
Главные тренеры
Джим Хиллер
Спенсер Карбери
Вратари
Дарси Кемпер
Чарли Линдгрен
1-й период
08:41
Филлип Дано
13:08
Уоррен Фогеле
(Тревор Мур)
17:15
Владислав Гавриков
2-й период
31:12
Пьер-Люк Дюбуа
35:47
Дарси Кемпер
39:20
Эндрю Манджапане
3-й период
41:05
Кевин Фиала
(Анже Копитар, Дрю Даути)
41:52
Куинтон Байфилд
(Кевин Фиала, Владислав Гавриков)
52:41
Куинтон Байфилд
54:21
Дрю Даути
55:27
Майки Андерсон
55:27
Дилан Строум
55:27
Том Уилсон
55:45
Мэтт Рой
Лучшие игроки матча
Статистика
12
Штрафное время
10
4
Игра в большинстве
5
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит