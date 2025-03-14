Тренер «Вашингтона» Карбери высказался об отсутствии бросков у Овечкина в игре с «Кингз»

«Когда мы получали большинство, получалась неразбериха. Мы закреплялись в зоне, но не могли реализовать попытки. Думаю, он даже не касался шайбы, не говоря уже о бросках. А при игре в равных составах его пятёрка чаще застревала в защите», — приводит слова Карбери журналист Том Гулитти на своей странице в социальной сети Х.