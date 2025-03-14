Кучеров и Овечкин вошли в десятку претендентов на «Харт Трофи»

Первое место в рейтинге занял канадский форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, который первым в сезоне преодолел отметку в 100 очков. В настоящее время у него 102 результативных балла (27 голов и 75 передач). Вторым идет немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, набравший 98 очков (47+51). Третье место по итогам опроса занял американский вратарь «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк, в активе которого 38 побед в сезоне при 92,7% отраженных бросков в среднем за игру.