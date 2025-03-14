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Кучеров и Овечкин вошли в десятку претендентов на «Харт Трофи»

Кучеров и Овечкин вошли в десятку претендентов на приз сезона «Харт Трофи» в НХЛ.

Источник: NHL.com

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вошли в десятку претендентов на приз самому ценному игроку регулярного сезона «Харт Трофи» по версии авторов сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Первое место в рейтинге занял канадский форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, который первым в сезоне преодолел отметку в 100 очков. В настоящее время у него 102 результативных балла (27 голов и 75 передач). Вторым идет немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, набравший 98 очков (47+51). Третье место по итогам опроса занял американский вратарь «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк, в активе которого 38 побед в сезоне при 92,7% отраженных бросков в среднем за игру.

Кучеров (92; 28+64) расположился на четвертой позиции, Овечкин (53; 33+20) поделил шестое место с чехом Давидом Пастрняком из «Бостон Брюинз» (82; 34+48).

«Харт Трофи» вручается игроку, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ. Победитель определяется голосованием членов Ассоциации журналистов лиги в каждом из городов, где есть клубы НХЛ. По итогам сезона-2023/24 «Харт Трофи» получил Маккиннон.