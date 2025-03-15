Шайба Ничушкина помогла «Колорадо» победить «Калгари» в матче НХЛ

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Российский форвард Валерий Ничушкин помог «Колорадо Эвеланш» одержать выездную победу над «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в пятницу в Калгари и завершилась со счетом 4:2 (1:0, 1:0, 2:2) в пользу гостей. Ничушкин отличился на 59-й минуте, поразив пустые ворота соперника. Также у победителей дубль оформил Паркер Келли (36 и 46), еще одну шайбу забросил Райан Линдгрен (14). У хозяев отличились Блэйк Коулман (44) и Джонатан Юбердо (57).
В другом матче дня клуб «Нью-Йорк Айлендерс» с россиянином Ильей Сорокиным на воротах уступил дома в овертайме «Эдмонтон Ойлерз» — 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:1). Победу «нефтяникам» принес Леон Драйзайтль, оформивший дубль (29 и 64), у хозяев отличился Бо Хорват (42). Сорокин сделал 33 сейва, другие российские игроки «Айлендерс» Александр Романов и Максим Цыплаков результативными баллами не отметились.
Результаты остальных матчей дня
«Сиэтл Кракен» — «Юта» — 4:2,
«Анахайм Дакс» — «Нэшвилл Предаторз» — 2:1,
«Виннипег Джетс» — «Даллас Старз» — 4:1,
«Каролина Харрикейнс» — «Детройт Ред Уингз» — 4:2.