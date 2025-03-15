Шайба Ничушкина помогла «Колорадо» победить «Калгари» в матче НХЛ

Встреча прошла в пятницу в Калгари и завершилась со счетом 4:2 (1:0, 1:0, 2:2) в пользу гостей. Ничушкин отличился на 59-й минуте, поразив пустые ворота соперника. Также у победителей дубль оформил Паркер Келли (36 и 46), еще одну шайбу забросил Райан Линдгрен (14). У хозяев отличились Блэйк Коулман (44) и Джонатан Юбердо (57).