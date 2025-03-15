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Шайба Ничушкина помогла «Колорадо» победить «Калгари» в матче НХЛ

«Колорадо» обыграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Российский форвард Валерий Ничушкин помог «Колорадо Эвеланш» одержать выездную победу над «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в пятницу в Калгари и завершилась со счетом 4:2 (1:0, 1:0, 2:2) в пользу гостей. Ничушкин отличился на 59-й минуте, поразив пустые ворота соперника. Также у победителей дубль оформил Паркер Келли (36 и 46), еще одну шайбу забросил Райан Линдгрен (14). У хозяев отличились Блэйк Коулман (44) и Джонатан Юбердо (57).

В другом матче дня клуб «Нью-Йорк Айлендерс» с россиянином Ильей Сорокиным на воротах уступил дома в овертайме «Эдмонтон Ойлерз» — 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:1). Победу «нефтяникам» принес Леон Драйзайтль, оформивший дубль (29 и 64), у хозяев отличился Бо Хорват (42). Сорокин сделал 33 сейва, другие российские игроки «Айлендерс» Александр Романов и Максим Цыплаков результативными баллами не отметились.

Результаты остальных матчей дня

«Сиэтл Кракен» — «Юта» — 4:2,

«Анахайм Дакс» — «Нэшвилл Предаторз» — 2:1,

«Виннипег Джетс» — «Даллас Старз» — 4:1,

«Каролина Харрикейнс» — «Детройт Ред Уингз» — 4:2.

Калгари
2:4
0:1, 0:1, 2:2
Колорадо
Хоккей, НХЛ, Неделя 23
15.03.2025, 04:00 (МСК UTC+3)
Scotiabank Saddledome, 18717 зрителей
Главные тренеры
Райан Гуска
Джаред Беднар
Вратари
Дастин Вольф
(Дастин Вольф, Дастин Вольф)
Скотт Уэджвуд
1-й период
13:21
Райан Линдгрен
(Росс Колтон)
2-й период
24:29
Блэйк Коулмэн
32:02
Кэйл Макар
35:24
Паркер Келли
(Логан О`Коннор, Джек Друри)
3-й период
43:08
Блэйк Коулмэн
(Мэтт Коронато, Маккензи Уигар)
45:55
Паркер Келли
(Росс Колтон)
50:16
Райан Линдгрен
55:04
Джонатан Друэн
56:22
Джонатан Юбердо
(Расмус Андерссон, Джоэл Фараби)
58:21
Валерий Ничушкин
(Самуэль Жирар)
Лучшие игроки матча
Статистика
2
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
1
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит