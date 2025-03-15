Невероятный Овечкин, волшебник Дацюк, легенда СССР Ларионов. 5 главных русских революционеров в истории НХЛ

Ну и как же без Овечкина? Лучший снайпер современности. Без пяти минут тот, кто убрал с вершины самого Гретцки. В какой-то момент Ови буквально приватизировал «Морис Ришар» — приз лучшему снайперу сезона НХЛ. А что касается его наследия, то за его карьеру мы видели разных Овечкиных. Тот, что летал по площадке в тонированном визоре и забивал даже лежа, был воплощением дерзости. Что этот русский себе позволяет? Набив сотню-другую голов из своего офиса, он доказал, что нет никакого толка в тактическом разборе, если делаешь свою работу идеально. Все знают, откуда бросает Александр, но ничего не могут с этим поделать.