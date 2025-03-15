Невероятный Овечкин, волшебник Дацюк, легенда СССР Ларионов. 5 главных русских революционеров в истории НХЛ

Кто лучшие российские легионеры в истории НХЛ? Те, кто набрал больше очков? Или завоевал больше титулов? Однако ни голы, ни трофеи не гарантируют, что игрок оставит яркий след в истории. При этом есть те, кто смог навсегда изменить сильнейшую хоккейную лигу планеты. Немало среди таких новаторов и хоккеистов из нашей страны. Их больше, чем пять, но сегодня Sport24 вспоминает самых-самых.
Игорь Ларионов
Центр великого звена Крутов — Ларионов — Макаров перебрался в НХЛ довольно поздно, в 29 лет. Времени на то, чтобы доказать свое величие в новой реальности у него, как тогда казалось, было немного. Вместо этого Профессор провел за океаном больше десяти лет, собрав коллекцию командных трофеев. В отличие от Владимира Крутова и Сергея Макарова, он адаптировался не только к заокеанскому хоккею, но и к жизни в Северной Америке. И если как человек Игорь Николаевич заметно американизировался, то как хоккеист скорее поменял НХЛ, чем изменился сам.
Ларионов был мозгом Русской пятерки, а уже будучи настоящим ветераном, забивал в третьем овертайме одного из матчей финальной серии Кубка Стэнли. Но главное, что оставил Профессор после себя — это советский стиль, который отныне и навсегда вшит и в идентичность НХЛ. Во многом с его пришествием североамериканский хоккей стал менее примитивным, развернув взгляд в сторону советской школы и Европы в целом. Умная интеллигентная игра Ларионова сделала таковой целую лигу.
Сергей Федоров
Следующий в нашем рейтинге — Сергей Федоров. Еще один игрок «Детройта», тоже центрфорвард и партнер Ларионова по Русской пятерке. Федоров, как и Профессор, был продуктом советской школы. Вот только он никогда не являлся ее типичным представителем, да и в НХЛ уехал довольно рано. Прежде всего, Федоров запомнился фантастическим универсалом. Человеком, который умеет на хоккейной площадке буквально все. Физически крепкий, но по-хоккейному тонкий. Играющий в атаке, но способный отработать в обороне как иной защитник. Собственно, какое-то время Сергей и играл защитника.
Он был первым европейцем, который удостоился «Селке Трофи» — награды, которая причитается лучшему форварду оборонительного плана. Но куда более важным был приз, который Федоров также получил первым из представителей Старого света. Забрав в 1994 году «Харт Трофи», Сергей получил всеобщее признание. Он открыл дорогу для своих соотечественников, а также чехов, шведов и даже немца, которые после него становились MVP сезона. Русского парня признали своим. Равным. Круче, чем просто равным.
Павел Дацюк
Можно ли считать игрока великим, если он за карьеру ни разу не набирал 100 очков за сезон? Если этого игрока зовут Павел Дацюк, то такие вопросы даже не возникают. Не было никакой дилеммы и у тех, кто принимает живых легенд в Зал хоккейной славы. Совсем недавно хоккеист по прозвищу Волшебник стал новобранцем этого клуба избранных, познав все сопутствующие почести. Как Дацюк там оказался? Благодаря Кубкам Стэнли? Или за счет нескольких «Селке Трофи»? А может быть пропуск в Зал славы ему предоставил статус настоящего хоккейного джентльмена? «Леди Бинг Трофи» здесь выступает как проездной билет.
Но все это просто слова и статуэтки. Величие Дацюка в другом. Когда он выходил на лед, все замирали в ожидании магии. А он свое фирменное волшебство творил даже в самых неожиданных ситуациях. Именно Павел сделал банальный отбор искусством. Что уж говорить о его буллитах и финтах, если их теперь копируют современные звезды НХЛ во главе с Коннором Макдэвидом? Сложно найти, про кого также часто говорят «я рос на его игре».
Сергей Бобровский
Если на Дацюке росли нападающие, будущие плеймейкеры, центрфорварды и просто творцы, то Сергей Бобровский — это человек, который изменил вратарскую школу в России. Нет, дело не в технике. Она у всех наших голкиперов с одной стороны у каждого своя, а с другой — чем-то похожа. Не настолько разнятся современные вратарские стили. За Бобровским не последовали его криоскопии, но он вдохновил целое поколение.
И до него в НХЛ играли заметные вратари из нашей страны. Николай Хабибулин выигрывал Кубок Стэнли, Евгений Набоков становился лучшим новичком сезона, а Илья Брызгалов срывал джек-пот, получив действительно звездный контракт от «Филадельфии». У Бобровского за его еще продолжающуюся карьеру были и большие деньги, и кубок, но главное, что его отличало от предшественников — вратарское признание. Сергей первым из соотечественников получил «Везину», а потом и вторую. Он словно открыл портал для вратарей из России. Вслед за ним главную награду для стражей ворот завоевывали Василевский и Шестеркин, а в НХЛ установилась устойчивая мода на наших голкиперов. Когда очередного российского вратаря выбирают на драфте или приглашают как свободного агента, в этом есть заслуга и старины Боба.
Александр Овечкин
Ну и как же без Овечкина? Лучший снайпер современности. Без пяти минут тот, кто убрал с вершины самого Гретцки. В какой-то момент Ови буквально приватизировал «Морис Ришар» — приз лучшему снайперу сезона НХЛ. А что касается его наследия, то за его карьеру мы видели разных Овечкиных. Тот, что летал по площадке в тонированном визоре и забивал даже лежа, был воплощением дерзости. Что этот русский себе позволяет? Набив сотню-другую голов из своего офиса, он доказал, что нет никакого толка в тактическом разборе, если делаешь свою работу идеально. Все знают, откуда бросает Александр, но ничего не могут с этим поделать.
Он стал кошмаром нутрициологов, доказывая, что даже с небольшим животиком и бурным межсезоньем можно быть суперзвездой НХЛ. Овечкин справлялся с критикой, менялся и оставался собой. Теперь, когда он в 39 лет забивает как в молодые годы, Александр Великий заставляет переосмыслить понятие «ветеран». Седые волосы — не приговор, если в тебе есть та страсть, что и в 20. В Овечкине она точно не погасла, хотя тонированный визор давно положен в шкаф на дальнюю полку.
Автор: Дмитрий Ерыкалов