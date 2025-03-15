Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Билеты на игры «Вашингтона» подорожали в два раза из-за Овечкина

Цены на билеты на матчи Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с участием «Вашингтон Кэпиталз» выросли за последние недели из-за приближения снайперского рекорда капитана команды Александра Овечкина.

Источник: Reuters

Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на аналитиков интернет-площадки TickPick.

Хоккей
НХЛ 2024-2025
Неделя 23, 16.03.2025, 0:05
Сан-Хосе
-
Вашингтон
-

Сообщается, что цены на билеты на некоторые матчи выросли в два раза. Дороже всего стоят билеты на игры «Вашингтона» в промежутке со 2 по 10 апреля — аналитики указывают этот промежуток, как самый возможный, в который Овечкин побьет рекорд.

В ночь на 14 марта «Вашингтон» в регулярном чемпионате НХЛ проиграл «Лос-Анджелес Кингз» со счетом 3:0. Из-за этого поражения «столичные» прервали победную серию, которая насчитывала пять игр.

Овечкин не сумел забить и ни разу за весь матч не нанес удар в створ ворот. Он продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 шайбы в НХЛ. Для того, чтобы догнать Гретцки, Овечкину осталось отличиться восемь раз, а для того, чтобы побить рекорд, ему нужно забросить девять шайб.

Следующий матч «Вашингтон» проведет против «Сан-Хосе Шаркс». Встреча начнется 16 марта в 0:00 по московскому времени.

Лос-Анджелес
3:0
1:0, 0:0, 2:0
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 23
14.03.2025, 05:30 (МСК UTC+3)
Crypto.cоm Arena, 18145 зрителей
Главные тренеры
Джим Хиллер
Спенсер Карбери
Вратари
Дарси Кемпер
Чарли Линдгрен
1-й период
08:41
Филлип Дано
13:08
Уоррен Фогеле
(Тревор Мур)
17:15
Владислав Гавриков
2-й период
31:12
Пьер-Люк Дюбуа
35:47
Дарси Кемпер
39:20
Эндрю Манджапане
3-й период
41:05
Кевин Фиала
(Анже Копитар, Дрю Даути)
41:52
Куинтон Байфилд
(Кевин Фиала, Владислав Гавриков)
52:41
Куинтон Байфилд
54:21
Дрю Даути
55:27
Майки Андерсон
55:27
Дилан Строум
55:27
Том Уилсон
55:45
Мэтт Рой
Лучшие игроки матча
Статистика
12
Штрафное время
10
4
Игра в большинстве
5
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит