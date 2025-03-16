Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пас Малкина помог «Питтсбургу» одолеть «Нью-Джерси». У Колячонка первое очко за «Пингвинз»

В Питтсбурге (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» нанёс поражение «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 5:3.

Источник: Getty Images

Дублем в составе победителей отметился Коннор Дьюар. Ещё по шайбе забросили Дэнтон Хайнен, Рикард Ракелль, Филип Томасино, Эрик Карлссон и Кевин Хейз. У гостей голы забили Коди Гласс, Тимо Майер и Нико Хишир.

Результативную передачу записал на свой счёт белорусский защитник «Пингвинз» Владислав Колячонок. Для него это очко стало первым в составе «Питтсбурга» после обмена из «Юты». Также ассистом отметился его российский одноклубник Евгений Малкин.

«Питтсбург» одержал четвёртую победу подряд, набрал 66 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Дэвилз» не смогли продлить свою трёхматчевую победную серию, остались с 78 очками и там же занимают третью строчку.

Питтсбург
7:3
2:1, 1:0, 4:2
Нью-Джерси
Хоккей, НХЛ, Неделя 23
15.03.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
PPG Paints Arena, 15442 зрителя
Главные тренеры
Майк Салливан
Шелдон Киф
Вратари
Тристан Джерри
Якоб Маркстрем
(Якоб Маркстрем)
1-й период
10:08
Коди Гласс
(Люк Хьюз, Йеспер Братт)
12:02
Евгений Малкин
17:11
Коннор Девар
(Конор Тимминс, Ноэль Аччиари)
17:36
Дэнтон Хейнен
(Владислав Колячонок, Филип Томасино)
2-й период
21:37
Владислав Колячонок
24:24
Рикард Ракелль
(Конор Тимминс, Сидни Кросби)
31:44
Бретт Пеши
31:44
Бретт Пеши
3-й период
42:22
Филип Томасино
43:21
Ноэль Аччиари
43:21
Ноэль Аччиари
45:40
Тимо Майер
(Шимон Немец, Йеспер Братт)
45:46
Евгений Малкин
45:46
Евгений Малкин
46:40
Нико Хишир
(Люк Хьюз, Йеспер Братт)
52:25
Бретт Пеши
54:17
Эрик Карлссон
(Евгений Малкин, Крис Летанг)
59:05
Коннор Девар
(Блэйк Лизотт)
59:38
Кевин Хэйс
(Эмиль Бемстрем)
Лучшие игроки матча
Статистика
12
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
6
1
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит