«Рейнджерс» рвутся в плей-офф! Шестеркин и Панарин обыграли прямого конкурента

Плотность в таблице Восточной конференции не позволяет расслабляться ни на минуту. Если не считать вырвавшуюся вперед «Оттаву», то на плей-офф, помимо очевидных лидеров, претендуют сразу шесть команд: «Коламбус», «Рейнджерс», «Монреаль», «Детройт», «Бостон» и «Айлендерс». И уже второй раз за неделю два принципиальных конкурента играют друг против друга. Прошлый матч «Коламбуса» и «Рейнджерс» закончился разгромной победой «Джекетс» со счетом 7:3. Но за неделю «Коламбус» успел измениться не в лучшую сторону.
После разгрома «синерубашечников» у «Коламбуса» два болезненных поражения: от «Нью-Джерси» и «Вегаса». Кроме того, в матче против «Рейнджерс» отсутствовал основной вратарь команды Элвис Мерзликинс, который уехал на рождение второго ребенка.
Но самое неприятное: куда-то пропала результативность россиян (а ведь на их игре по большей части и держалась команда). В их случае проблемы появились с началом марта. У Кирилла Марченко за первый весенний месяц всего два очка, у Дмитрия Воронкова — три. Ну и не выдает яркой игры недавно вышедший с длительного больничного Егор Чинахов: он после возвращения еще не набрал ни одного очка.
Сменщик Мерзликинса — Даниил Тарасов — играет почти в три раза меньше латыша. Год назад, к примеру, матчи между ними распределялись равномернее, а в какой-то момент перед Тарасовым промелькнул шанс стать основным голкипером. Но тот год прошел — и лучшие в карьере 90,8 процента отраженных бросков превратились в удручающие 88,3 процента.
Уже на старте встречи российский голкипер «Джекетс» неприятно удивил: ошибся на выходе из ворот, и форвард «Рейнджерс» Алексис Лафренье забросил без малейших помех.
Во втором периоде отличился голом Артемий Панарин. И в этом случае речь про вратарские ошибки уже не идет. Скорее, плохо сыграли полевые, допустившие Артемия до броска и даже не пытавшиеся как-то помешать. Всего у Артемия в матче 1+1 — и у него 71 (29+42) очко в 65 матчах.
В игре Тарасова временами проскакивали положительные моменты. Например, еще во втором периоде он в меньшинстве вытащил неприятный бросок Крайдера. Вратарь завершил матч с 91,4 процента отраженных бросков — во многом из-за слабой активности «Рейнджерс» (обе команды выдавили из себя по 21 броску).
Третий период «Рейнджерс» посвятили откату. «Коламбусу» за двадцать минут удалось лишь шесть раз бросить по воротам соперника. Не помогли даже перестановки среди российских игроков: в равных составах вместе вышли Чинахов, Марченко и Воронков. Попытки отыграться привели только к третьему и четвертому голам «синерубашечников» и какой-то беспросветной депрессии в игре «Джекетс». Точно ли они хотят в плей-офф?