«Рейнджерс» рвутся в плей-офф! Шестеркин и Панарин обыграли прямого конкурента

Но самое неприятное: куда-то пропала результативность россиян (а ведь на их игре по большей части и держалась команда). В их случае проблемы появились с началом марта. У Кирилла Марченко за первый весенний месяц всего два очка, у Дмитрия Воронкова — три. Ну и не выдает яркой игры недавно вышедший с длительного больничного Егор Чинахов: он после возвращения еще не набрал ни одного очка.